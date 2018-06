KREVER UNNSKYLDNING: Italias innenriksminister Matteo Salvini krever en beklagelse fra Frankrike, etter at president Emmanuel Macron tirsdag betegnet Italias avvisning av et migrantskip som kynisk og uansvarlig. Foto: AP / NTB scanpix

Full ordkrig etter flyktning-nei: Truer med å avlyse president-møte

Publisert: 13.06.18 15:32 Oppdatert: 13.06.18 16:43

UTENRIKS 2018-06-13T13:32:48Z

Italia truer med å avlyse statsminister Giuseppe Contes møte med Emmanuel Macron, om ikke den franske presidenten beklager kritikken har kommet med.

Macron langet tirsdag ut mot Italias høyrepopulistiske regjering, som nektet redningsfartøyet Aquarius å legge til kai med 629 flyktningene og migrantene om bord.

En talsmann for Macrons parti Republikken på vei var enda mer nådeløs i sin kritikk.

– Den italienske regjeringens holdning er motbydelig. Det er uakseptabelt å leke politikk med menneskeliv på denne måten, sa Gabriel Attal.

Onsdag ble Frankrikes ambassadør i Italia, Christian Masset, kalt inn på teppet i italiensk UD, der han mottok en formell protest fra utenriksminister Enzo Moavero Milanesi.

Truer med å avlyse

Innenriksminister Matteo Salvini, som leder det innvandringskritiske partiet Ligaen, fulgte opp kritikken.

– Vår historie med solidaritet, sjenerøsitet og frivillighet, fortjener ikke utskjelling fra medlemmer av den franske regjeringen. Jeg håper og tror at den franske regjeringen så snart som mulig vil komme med en offisiell beklagelse, sa Salvini i det italienske senatet onsdag.

Han truet også med å avlyse det planlagte møtet fredag mellom Italias statsminister Giuseppe Conte og Macron.

– Uten en offisiell beklagelse, er det like greit at Conte avlyser reisen til Paris, sier Salvini.

Italias finansminister Giovanni Tria kunngjorde samtidig at han alt har avlyst sitt planlagte møte med Frankrikes finansminister Bruno Le Maire av samme grunn.

– Bryter EU-avtale

Den italienske innenriksministeren anklaget videre Frankrike for ikke å ha holdt sin del av avtalen med EU om å ta imot 9.000 asylsøkere som har ankommet Italia.

– Macron må gå fra ord til handling, sa han.

Frankrike forsøkte onsdag å dempe ordkrigen og inviterte nabolandet til «samarbeid og dialog».

– Vi er fullstendig klar over hvilket migrant-press Italia opplever og hvordan landet forsøker å takle dette. Ikke noe av det Frankrike har sagt, stiller spørsmål ved dette, ei heller ved behovet for tettere europeisk koordinering, sier en talsmann for fransk UD.

På vei til Spania

Spanias statsminister Pedro Sanchez sa tirsdag ja til å ta imot de 629 flyktningene og migrantene om bord i Aquarius, som ventes å ankomme Valencia i løpet av helgen.

Redningsfartøyet driftes av den fransk-tysk-italienske hjelpeorganisasjonen SOS Méditerranée og Leger Uten Grenser.

En talsmann for SOS Méditerranée, Alessandro Porro, sier til italienske RAI at organisasjonen er takknemlige for tilbudet fra Sanchez, men han understreker samtidig at Spania ikke kan erstatte Italia som mottak for flyktninger og migranter som plukkes opp i Middelhavet, på grunn av den lange avstanden dit.

900 båtflyktninger tatt imot

Onsdag morgen ankom et italiensk kystvaktskip med over 900 flyktninger til havnen i Catania på Sicilia, ifølge The Local Italy . Flyktingene har gått av skipet.

Kystvakten fortalte nyhetsbyrået AFP at immigrantene ble reddet under en rekke redningsoperasjoner utenfor Libyas kyst.