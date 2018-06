Foto: Francesco Bellina og Zuma

Politiker har skjult ansiktet i 25 år - nå skal hun slåss mot mafiaen

Publisert: 14.06.18 10:22 Oppdatert: 14.06.18 10:36

UTENRIKS 2018-06-14T08:22:20Z

For første gang på 25 år lar parlamentsmedlemmet Piera Aiello seg avbilde. Hun blir regjeringens spydspiss mot mafiaen.

Aiello var i midten av 20 årene da to mafiamedlemmer i 1991 skjøt og drepte ektemannen foran øynene hennes. Hennes vitnemål første til pågripelsen av flere mafiamedlemmer, men til en høy pris; De siste 27 årene har hun levd i frykt for sitt liv.

Onsdag lot hun seg avbilde for første gang siden 1993. Etter at hun ble medlem i nasjonalforsamlingen i Roma, ble det for vanskelig å holde ansiktet skjult. Dog lever hun fortsatt med omfattende politibeskyttelse.

– Etter å ha levd i skyggene i alle disse årene, kan jeg endelig fryktløst se verden i øyene, sier Aiello til The Guardian .

«Den ansiktsløse kandidaten»

Trass at hun stilte anonymt for Femstjernersbevegelsen, vant hun et sete i nasjonalforsamlingen.

– Jeg hadde ett mål: å opplyse nasjonalforsamlingen om de dramatiske levekårene for dem som velger å vitne mot mafiaen, sa hun da hun gikk inn i valgkampen i fjor.

Navnet og historien hennes var kjent, men hun stilte på valgkamparrangementer med et tykt svart skjerf rundt hodet med stort sikkerhetsoppbud, og oppmøtte fikk formaninger om å ikke ta bilder eller video. For det fikk hun tilnavnet «den ansiktsløse kandidaten».

Det nye regjeringssamarbeidet til den populistiske Femstjernersbevegelsen og den sterkt høyreorienterte Ligaen fikk grønt lys i begynnelsen av juni.

Oppfordrer andre til å vitne

Nå oppfordrer hun flere vitner til å fortelle det de vet.

– Jeg har valgt å stille for at de som gjør opprør mot mafiaen ikke marginaliseres. Jeg valgte å bli representant fordi jeg ville ha ansiktet mitt tilbake- og det har jeg fått.

Da Aiello var 14 år, ble hun ufrivillig giftet inn i familien til mafialeder Vito Atriat i byen Partanna, vest på Sicilia. I et hevnoppgjør etter Atrias død, ble ektemannen hennes, Atrias sønn, skutt i parets pizzarestaurant.

Etter hans død bestemte Aiello seg for å bryte ut av livet i mafiaen som hun var tvunget inn i.

Den italienske regjeringen har ført flere vellykkede offensiver mot mafiaen, men organisert kriminalitet fortsetter å være et stort problem i landet.

I april aksjonerte italiensk politi mot både ’Ndrangheta-mafiaen i Calabria i Sør- Italia og mot Cosa Nostra -mafiaen på Sicilia, ifølge NTB. På Sicilia ble 22 medlemmer pågrepet 19. april i jakten på mafiasjefen Matteo Messina Denaro, som har vært på flukt siden 1993.

6. april ble en av lederne for ’Ndranghta, Guiseppe Pelle, pågrepet i en aksjon der over 50 politifolk deltok.