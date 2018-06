HVA SKJEDDE HER? Her går Donald Trump og kona Melania om bord Air Force One i Hamburg, Tyskland 8. juli i fjor. Denne flyturen er av spesiell interesse for Robert Muellers etterforskere. Foto: SAUL LOEB / AFP

Trumps team: Løy fem ganger om Air Force One-brevet

Publisert: 03.06.18 13:50 Oppdatert: 03.06.18 14:43

UTENRIKS 2018-06-03T11:50:05Z

NEW YORK (VG) Minst fem ganger har Donald Trumps advokater og talspersoner hevdet at presidenten ikke dikterte den villedende uttalelsen fra hans sønn om det famøse møtet i Trump Tower. Det viste seg å være en løgn.

8. juli 2017 var Donald Trump og hans nærmeste på vei hjem med presidentflyet Air Force One fra G20-møtet i Tyskland.

Hva som skjedde på denne flyturen er blitt et av de viktigste spørsmålene for spesialetterforsker Robert Mueller, som gransker mulig samrøre mellom Trumps team og Russland under valgkampen.

New York Times var på dette tidspunktet i ferd med å avsløre omstendighetene rundt møtet i Trump Tower i juni 2016, hvor Donald Trump jr., valgkampsjef Paul Manafort og Jared Kushner, som er gift med Ivanka Trump, tok imot flere russere med forbindelser til Kreml.

I redegjørelsen til New York Times, som altså ble forfattet på denne flyturen, hevdet Trump jr. at de «i hovedsak diskuterte et program om adopsjon av russiske barn».

Men New York Times visste at dette ikke var riktig, fordi de satt på e-postene som viste at Trump jr. hadde sagt ja til møtet fordi han skulle få servert «dritt» om Hillary Clinton, farens motkandidat i presidentvalget.

VGs USA-KORRESPONDENT Robert Simsø Ta kontakt og følg meg på: E-post: roberts@vg.no Twitter: RobSimso

Trumps advokat Jay Sekulow og Trumps pressetalskvinne Sarah Sanders har minst fem ganger sagt offentlig at presidenten ikke dikterte dette brevet, i forlengelsen av at Washington Post meldte dette i august.

– Karakteristikkene er villedet, sa Sekulow til Washington Post, før han fulgte opp med følgende:

«Presidenten var ikke involvert i utkastet til redegjørelsen» (Washington Post), «Det var ikke skrevet av presidenten» (CNN) og «Presidenten skrev ikke noe» (ABC).

Pressesekretær Sarah Sanders svarte også «han dikterte det definitivt ikke».

Men i et 20 sider langt brev til Robert Mueller og hans team i januar, som New York Times nå har skaffet seg en kopi av , skriver Jay Sekulow og hans advokatkollega John Dowd, som nå har gitt seg, det helt motsatte:

«Dere har mottatt alle notater, kommunikasjon og vitnemål som sier at presidenten dikterte et kort, men presist svar til New York Times-artikkelen på vegne av sin sønn».

Formuleringen er godt gjemt i brevet hvor advokatene ellers argumenterer for hvorfor de mener president Trump ikke behøver å forklare seg for Mueller.

Det er verdt å merke seg at advokatenes innrømmelse i januarbrevet kom etter at flere av de andre personene som var om bord på Air Force One 8. juli hadde forklart seg til Muellers team om hva som skjedde.

Det har tidligere vært rapportert at tidligere rådgiver Hope Hicks bisto i utarbeidelsen av brevet. Hicks sluttet i Det hvite hus etter at hun ble avhørt av Muellers team.

I sin forklaring til Senatets juridiske komité i september, hevdet Trump jr. at han ikke snakket med sin far om uttalelsen, men at presidenten «muligens kommenterte den gjennom Hicks».

Ellers har Trump de siste ukene vært ganske så tydelig om hva han mener om Muellers etterforskning.

– Hvem skal gi tilbake de unge og nydelige livene som har blitt knust og ødelagt av den falske Russland-koordinasjon-heksejakten, skrev Trump i en mystisk tweet for en drøy uke siden.

Flere ganger daglig tvitrer han om at han mener det kun er en heksejakt – og at det ikke er funnet noen bevis i det hele tatt. Han beklager seg også over at etterforskningen har kostet 17 millioner dollar.

Sannheten er at Muellers etterforskning har gitt over 100 tiltalepunkter mot 19 personer og tre selskaper. To tidligere Trump-medarbeidere, Michael Flynn og George Papadopoulos, har erkjent seg skyldige i å ha løyet til etterforskerne om sine russiske kontakter.

I tillegg er Paul Manafort og hans assistent Rick Gates siktet for hvitvasking av penger.

Men foreløpig er det ikke kommet siktelser mot tidligere Trump-medarbeidere som viser at Mueller har bevis for en direkte sammensvergelse mellom Trumps team og Russland under valgkampen. Mange mener at Mueller nå jobber for å dokumentere at Trump har motarbeidet rettsvesenet i etterforskningen.

I et intervju med VG fort kort tid siden ble tidligere FBI-spesialagent Asha Rangappa spurt om den villedende uttalelsen til New York Times.

– Husk at Donald Trump bidro til dette brevet selv om han visste det var en løgn, og hvis du er Mueller og gransker en mulig dekkoperasjon, så vil du altså se at presidenten ikke forteller sannheten når handlingen impliserer ham eller familien, sa Rangappa, og la til følgende:

– Det er ikke én eneste person i Trumps sfære som har fortalt sannheten om sin kontakt med Russland. Hvorfor holder alle sin kontakt med Russland hemmelig helt til de blir tvunget til å fortelle sannheten? Hvorfor lyve hvis det ikke er noe å lyve om?