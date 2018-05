VIL HA STRENGERE STRAFF: Demonstranter i Ahmadabad henger opp dukker for å symbolisere kravet om dødsstraff for dem som voldtar barn. Foto: Ajit Solanki / TT NYHETSBYRÅN

Hurtig dødsdom etter barnevoldtekt i India

Publisert: 13.05.18 17:23

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-13T15:23:41Z

Stadig flere brutale voldtekter løftes fram i det offentlige ordskiftet i India. Lørdag ble det avsagt dødsdom 22 dager etter at en baby ble voldtatt og drept.

Tre uker etter at en baby ble funnet voldtatt og drept i byen Indore i delstaten Madhya Pradesh 20. april, er en mann funnet skyldig i saken og dømt til døden, skriver The Times of India .

Dommen ble avsagt etter at 29 vitner hadde forklart seg, og påtalemyndigheten hadde lagt frem en rapport som viste den tiltaltes DNA på kroppen og klærne til offeret. I dommen heter det at mannen plukket opp spedbarnet mens foreldrene sov. Etter at han forgrep seg på henne, ble hun kastet ned i en kjeller.

Dommen må godkjennes i delstatsretten før den kan iverksettes.

– Dårlig kvinnesyn gjennomsyrer samfunnet

Saken med babyen er en av flere mye omtalte saker i landet de siste ukene. En av de andre, der en åtte år gammel jente ble holdt fanget i et hindutempel i delstaten Jammu og Kashmir i flere dager, mens flere menn forgrep seg på henne og torturerte henne, fikk stor oppmerksomhet i India .

I tillegg til offerets unge alder, rørte saken ved flere sosiale problemer.

Anne Waldrop, professor i utviklingsstudier ved OsloMet, peker på at de antatte gjerningsmennene i saken var høykaste-hinduer, mens offeret var en muslimsk jente fra en nomadestamme.

– India er et svært patriarkalsk samfunn, der kvinner anses for å ha lavere verdi enn menn. Det gjennomsyrer samfunnet på mange måter. Det smitter over i kaste-, klasse- og maktrelasjoner, mener jeg, sier hun til VG.

I slutten av april vedtok regjeringen til statsminister Narendra Modi en forordning, som innebærer dødsstraff for dem som kjennes skyldig i voldtekt av jenter under 12 år. Forordningen må vedtas i nasjonalforsamlingen innen seks måneder for å bli permanent.

Flere rapporterer om voldtekter

Det blir meldt inn rundt 100 voldtekter til politiet i India hver dag. I 2016 ble det meldt om nesten 39.000 overgrep, en økning på 12 prosent fra året før, skriver CNN .

– Flesteparten av sakene blir aldri meldt. Mye av volden mot kvinner skjer i hjemmene, men det er også en del i offentlige rom. Det rapporteres ikke på grunn av ære og skam. Det anses på en måte at kvinnen skitnes til.

Dog understreker hun at mange flere har rapportert overgrep i kjølvannet av gruppevoldtekten på en buss i New Delhi i 2012, som er svært mye omtalt.

– De bestialske og brutale sakene vi hører om er blitt flere, men det betyr ikke nødvendigvis at det skjer flere overgrep.

Tre voldtektsofre ble brent

I mai har indiske og internasjonale medier skrevet om tre voldtekter av ungdommer der offeret er blitt tent på etter overgrepet.

To av jentene døde. Den siste har førstegrads forbrenninger over 70 prosent av kroppen.

To av hendelsene skjedde i delstaten Jharkand. 4. mai ble en 16 år gammel jente voldtatt av to menn mens familien var i bryllup, skriver NTB.

Da familien varslet det lokale landsbyrådet om overgrepet, ble de to gjerningsmennene dømt til 100 situps og fikk en bot på drøyt 6.000 kroner.

Mennene var rasende over dette og dro tilbake til familien med flere medhjelpere. Jentas foreldre ble angrepet og banket opp, huset ble rasert og 16-åringen ble satt fyr på og drept.

Samme dag i samme delstat helte en 19 år gammel mann parafin over en 17 år gammel jente i nabolaget i Pakur-distriktet i Jharkand-delstaten, ifølge politiet.

– Den siktede fortalte oss at han ville gifte seg med henne, men at hun ikke var klar for det, forklarte politisjef Shailendra Barnwal, ifølge BBC .

Den siste hendelsen skjedde torsdag 10. mai i delstaten Madhya Pradesh.

En 16 år gammel jente ble angivelig voldtatt før hun ble tent på. Jentas familie hevder at drapet skjedde etter at jentas kusine fortalte den 28 år gamle angivelige gjerningsmannen at hun var alene hjemme, skriver CNN

– Å sette fyr på seg selv har man sett mye i protester. Men man har også det som kalles medgiftsdrap, der brudgommens familie mener de har fått for lite penger for bruden inn i ekteskapet. For å få mer penger mishandler svigerfamilien bruden, forklarer professor Waldrop.

Hun sier at det kan gå så langt at svigerfamilien heller bensin over bruden og tenner på henne. Siden skylder man ofte på matlaging, og hevder at sarien tok fyr ved gasskomfyren.

– Det med å sette fyr på kvinner i en konflikt, finner man som et fenomen i India.

En fjerde bølge av kvinnebevegelse

Saken med åtteåringen fikk enorm oppmerksomhet til mediene og folk tok til gatene i protest i april. Professoren sier det tegner seg et bilde av en ny bølge av kvinnebevegelse som spesielt tyr til sosiale medier for å spre sitt budskap.

– Det har vært flere aksjoner i India de seneste årene, blant annet knyttet til å kunne kle seg som man vil. Man ser konturene av at deler av den utdannende voksende middelklassen tyr til sosiale medier for å få slutt på undertrykkelse. Det gir veldig raskt mobilisering.

De ønsker mer gatelys, at kvinner kan reise på offentlig transport uten å trakasseres, toaletter på markeder og ute i det offentlige rom, slik at kvinner slipper å holde seg og få blærekatarr, forteller Waldrop.