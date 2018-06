GIR SEG IKKE: Det er stadig nye utbrudd på Hawaii. Her tar Lara Jackson bilde av himmelen over Pahoa under utbruddene lørdag. Foto: TERRAY SYLVESTER / REUTERS

Lavastrøm isolerer folk på Hawaii - uten strøm, vann og telefon

Rundt 12 mennesker er nå avstengt fra omverdenen etter kraftige utbrudd i Kilauea-vulkanen.

Det melder myndighetene på Hawaii søndag, ifølge CNN . Sivilforsvaret opplyser at de gikk gjennom områdene for å advare beboere og ga dem en siste mulighet til å evakuere før fluktruten ble stoppet av lavastrømmen.

Noen valgte likevel å bli i området, som nå hverken har strøm, telefonsignaler, fasttelefon eller vanntilførsel, sier myndighetene.

De har planer om å evakuere menneskene med helikopter om lavaen sprer seg enda mer og utgjør en fare for de rundt 12 som ble igjen. Enkelte skal ha sagt de valgte å bli fordi de ikke hadde noen andre steder å dra, melder CNN.

Tre mennesker ble evakuert fra en isolert del av Kapoho-området lørdag, ifølge brannvesenet.

Minst 87 hjem er ødelagt av utbruddene fra Kilauea-vulkanen de siste fire ukene. I begynnelsen av mai ble Hawaii rammet av det kraftigste jodskjelvet på 40 år.

US Geological Survey opplyser at lava fra vulkanen dekker et område på 142 kvadratkilomter – fire ganger så stort som Central Park i New York. Utbruddene har også vart lenger enn utbruddene i 1955 og 1924.