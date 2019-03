ISDRONNING: Amerikanske Judith Streng (77) var på ferie på Island da hun oppdaget isblokken formet som en trone. – Jeg har alltid ønsket å være en dronning, sier hun til ABC News. Foto: Catherine Streng

Bestemoren poserte på isblokk – måtte reddes på sjøen

Billedserien av en 77 år gammel bestemor som poserer på en isblokk går viralt på Twitter.

Publisert: 02.03.19 18:59







Judith Streng (77) fra Texas ferierte på Island sammen med sønnen sin, da de bestemte de seg for å stoppe innom Diamond Beach i Jökulsárlón. Her fant de en isblokk formet som en trone.

Streng kunne ikke la sjansen til å bli avbildet som dronning på «is-tronen» gå fra seg. Det endte med redningsaksjon på havet og bilder som gikk viralt på Twitter.

Flere amerikanske medier har omtalt hendelsen, blant annet The Washington Post, Good Morning America og ABC News.

– Isblokken var formet på en måte som gjorde at den var veldig grei å sitte på. Jeg tenkte det ville se morsomt ut, og trodde det var trygt, sier Streng, som hadde sett andre sitte på den før henne, til ABC News.

Sønnen Rod Streng foreviget hendelsen mens hun poserte som en isdronning. Brått ble det hele noe mer dramatisk enn ønskelig da en bølge gjorde at isblokken med 77-åringen på løsnet, slik at den startet drive til havs.

– Da jeg var på den startet den å vakle og en stor bølge kom inn over den og jeg merket at jeg gled av, forteller Judith Streng.

En båtkaptein fra Florida som også var på Island-tur skal ha kommet henne til unnsetning. Han så hva som skjedde og fikk brakt henne trygt til land.

UDRAMATISK: Isblokken, sammen med 77-åringen, drev ut på havet. Judith Streng ble ikke lenge etter dette reddet av en kaptein som ble vitne til at hun fløt av gårde. Foto: Catherine Streng

Går viralt på Twitter

Barnebarnet til Judith, Catherine Streng, fikk tilsendt de morsomme feriebildene fra faren sin. Hun postet billedserien på Twitter. I bildeserien kan man se hvordan bestemoren stadig er lengre fra kamera.

Lørdag kveld har hun nesten 70.000 retweets og hundrevis av kommentarer på innlegget.

Noen skriver at de synes dette er morsomt. Andre stiller seg mer kritisk, og spør hvorfor folk klatrer på isblokkene.

– Det er forbudsskilt der av en grunn, som sier at folk ikke skal gjøre dette, skriver en twitterbruker.

– De var der med en turguide så jeg tipper de sa det var greit, svarer barnebarnet.

Andre drar også paralleller til den populære Disney-filmen «Frozen», eller «Frost» som den heter på norsk:

– Dette er Elsa om 60 år, skriver en twitterbruker, og sammenligner Judith Streng med isdronningen i filmen.

Lykkelig slutt

Guide to Iceland advarer på sine nettsider mot å nærme seg isbergene på stranden, men sier at Diamond Beach er et trygt sted for alle som reiser på en ansvarlig måte.

– Under ingen omstendinger bør du klatre opp på isblokkene, på grunn av den glatte overflaten og de skarpe kantene. Dette gjelder spesielt hvis isblokken er i vannet, ettersom den kan vende og fange deg under, eller den kan føres til sjøs av en strøm sammen med deg på det, skriver den islandske reiseguiden.

Det var sistnevnte som skjedde i 77-åringens tilfelle, men det endte altså godt for Judith Streng som raskt ble reddet tilbake på land. Til ABC News understreker Streng at hun er helt uberørt og svært fornøyd etter hendelsen.

– Jeg har alltid ønsket å være en dronning, dette var min sjanse, sier hun.