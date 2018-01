LIKVIDERT: En svensk gjengleder ble skutt og drept mens han satt i bilen sin på Frölunda Torg i Göteborg i september 2016. Det ble løsnet 15–20 skudd fra et automatvåpen. I alt er 131 drept i gjengkriger i Sveriges tre største byer de siste syv årene. Foto: Thomas Johansson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den svenske gjengkrigen: 131 skutt og drept på syv år

Publisert: 24.01.18 08:26

UTENRIKS 2018-01-24T07:26:25Z

Den svenske gjengkrigen har de syv siste årene kostet 131 mennesker livet i landets tre største byer, viser en oversikt Aftonbladet har laget.

Årsaken er blant annet at landet har fått en ny generasjon av unge, kriminelle og lettkrenkede menn som bruker ekstrem vold, mener sjefen for Stockholm -politiets gjengsatsing.

Fryktelige tall

I tillegg til de 131 drepte, er 520 mennesker skadet i skyteepisoder – som det har vært nesten 1500 av.

Dette går fram av en kartlegging svenske Aftonbladet publiserer i dag, av skyteepisoder med dødelig utgang i Malmö, Göteborg og Stockholm siden 2011.

I tillegg har det skjedd mange skyteepisoder i byer som Uppsala, Södertälje og Helsingborg, som ikke er medregnet.

– Dette er fryktelige tall. Jeg hadde ikke trodd på denne ekstreme utviklingen om noen hadde sagt dette for ti år siden, sier kriminaletterforsker Gunnar Appelgren, som er sjef for Stockholm-politiets gjengsatsing.

– Og vi må huske på at bak disse tallene er det mennesker som har kommet i ulykke, påpeker han.

Maktesløs

I Aftonbladets kartlegging har journalistene bare regnet med gjengrelaterte skyteepisoder, ikke knivdrap, ikke sprengninger eller andre drap i kriminelle miljøer.

Avisen har snakket med en pårørende – som omtales som «Eva». Hun mistet sin sønn på 20 år for ett år siden. Han ble skutt og drept. Han skal ha levd i en kriminell verden, og moren skal ha gjort alt som sto i hennes makt for å få sønnen til å komme seg bort.

– Når jeg hører om en skyteepisode, så får jeg regelrett panikk i kroppen og tenker på den moren. Hvor maktesløs man er, sier hun.

Ekstrem vold

Gjengsatsingssjef Gunnar Appelgren i Stockholm-politiet peker på at det nå finnes forskere som mener svensk politi burde løftet blikket og sett på erfaringer fra Europa og USA.

– De mener at da hadde vi kunnet se at denne tendensen også ville komme til oss. At det utvikles gategjenger og nettverk ute i forstedene, og at de begynner å skyte på hverandre.

I tillegg mener han at Sverige har fått en ny generasjon av unge kriminelle menn som er ekstremt lettkrenkede og som benytter ekstrem vold.

– Vi har også en stor tilgang på våpen fra Balkanområdet, sier han.