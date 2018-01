ORGANISASJONEN ANGREPET: Redd Barnas kontorer ble stormet av flere væpnede menn onsdag. Foto: PARWIZ / X02750

Redd Barna-angrepet: – Før ga en hjelpe-logo beskyttelse. Nå har vi blitt et angrepsmål

Publisert: 26.01.18 07:31

UTENRIKS 2018-01-26T06:31:13Z

Onsdagens angrep på Redd Barnas lokaler i byen Jalalabad viser at livet som hjelpearbeider har blitt farligere.

Fire ansatte ble drept etter at en selvmordsbomber utløste eksplosiver fra en bil, før en gruppe væpnede menn tok seg inn i Save the Childrens ( Redd Barnas ) kontor i Jalalabad i Afghanistan onsdag. IS har sagt at de står bak angrepet.

Fareshte Shaheed bor nå i Drammen, og har bodd i Norge siden 2011. Hun arbeidet for Redd Barna ved Jalalabad-kontoret frem til 2006.

– Jeg kjenner mange som jobbet der. De angrep mitt hus, min familie, sier hun til VG.

Siden angrepet har hun vært i kontakt med flere av de hun kjenner fra miljøet. Både for dem og henne er slike angrep vanlige.

– De ble drept, én og én

– Dette er et afghansk liv, og det skjer hver eneste dag. Jeg har sett folk blitt drept foran øynene mine og opplevd vold. Dette er Afghanistan, sier hun.

Dette er likevel noe annet enn hva hun selv har opplevd.

– Dette var mitt eget hus. Vi var jo i farlige områder, så man kunne ikke reise overalt eller sette i gang prosjekter hvor som helst. Men nå sitter man på kontoret sitt, så kommer folk og angriper mitt hus og mitt kontor. Det er skremmende, forteller hun.

Det er 50 ansatte i Redd Barnas lokaler i Jalalabad. En del av organisasjonens sikkerhetsrutiner innebærer å ha såkalte «safe rooms» hvis noe skulle skje.

Ifølge Shaheed fikk de som befant seg i første etasje kommet seg til det aktuelle rommet og i sikkerhet i tide, mens de som var i andre etasje, ikke rakk det.

– Dermed ble de drept, én og én av dem, sier hun.

Selv opplever Shaheed det som frustrerende at Afghanistan fremdeles er et så farlig land å oppholde seg i.

– Hvorfor er vi fremdeles i denne situasjonen, tenker jeg. Hvorfor kommer de inn i vårt hus, og dreper oss?, spør hun.

– Du blir et mål hvis du tilhører en hjelpeorganisasjon

Generalsekretær i Redd Barna i Norge, Tove Wang, sier til VG at situasjonen for hjelpearbeidere i krig har blitt mye verre de siste årene.

– Tidligere var det jo vanlig at man hadde en organisasjonslogo på kjøretøyet eller skjorten – man flagget at man tilhørte en hjelpeorganisasjon, det kunne ofte gi en viss beskyttelse. Nå er det helt omvendt, det har blitt farligere å hjelpe folk. Du blir et mål hvis du tilhører en hjelpeorganisasjon, forteller hun.

Hun mener mye av grunnen er at krig foregår på en annen måte nå enn for noen år siden, og at det er farligere å hjelpe nå enn før.

– Krig foregår på lekeplassen, skoler og sykehus blir angrepet, og det er bomber rundt hushjørner og der hvor folk bor. Det er en skremmende utvikling, og reduserer muligheten til å hjelpe.