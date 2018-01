FULL SCORE: President Donald Trump fikk 30/30 riktige på denne testen som undersøker kognitiv svikt.

Her er demens-testen Donald Trump besto med glans

Publisert: 17.01.18 18:58

Presidenten har fått full score på en kognitiv test. Det gjør han ikke eksepsjonell, melder eksperten.

Lege Ronny Jackson har gjennomført en komplett helsesjekk på USAs 45. president. Han sjekket tilstanden til Trump bokstavelig fra topp til tå.

Under tirsdagens pressekonferanse kunne Det hvite hus ' lege fortelle at president Donald Trump er frisk som en fisk og at han gjorde det svært godt på den kognitive testen.

Geir Selbæk er forskningssjef ved Aldring og helse, professor ved Universitetet i Oslo og psykiater. Han forteller at testen som ble brukt på Trump var Montreal Cognitive Assessment, kjent som MoCa. Dette er en flittig brukt test for å undersøke om personer har kognitive svikter – også i Norge.

– Det er et kartleggingskjema for å finne ut om personer har demens. Man baserer aldri en diagnose på om man har demens eller ei på denne, men det er en indikasjon, sier Selbæk til VG.

Full pott

Testen tar omkring ti minutter og har oppgaver som går på blant annet hukommelse, språk og orientering. Man skal for eksempel trekke en linje mellom tall og bokstaver i en bestemt orden og navngi tre forskjellige dyr.

– Man kan ha høy score men likevel ikke utelukke demens, og man kan få lav score og ikke ha demens. MoCa er en av mange undersøkelser man bruker for å finne ut om man har kognitiv svikt, forklarer psykiateren.

Legen til presidenten kunne fortelle at Trump fikk full score på MoCa-testen, altså 30 ut av 30 riktige. Selbæk påpeker at dette ikke er uvanlig for en på Trump sin alder.

– Det er normalt for en 70-åring å score full pott. Når man begynner å komme i 85-årsalderen er det mange som finner testen utfordrende for da er det vanligere å ha demens eller tidlige tegn på hukommelsessvikt, sier han.

Testen var Trump sitt initiativ

Presidentens lege forteller at det var Trump selv som ønsket å ta testen. Ifølge Jackson var det ikke nødvendig.

– Jeg ser han veldig ofte og vi har samtaler om alt, ikke bare om medisinske ting. Jeg hadde derfor ingen bekymringer om hans mentale helse, men vi gjorde det rett og slett fordi presidenten ba meg om det, sa Jackson på pressekonferansen.

Den mentale helsen til Trump har vært mye omdiskutert etter at boken til Micahel Wolff «Fire and Fury» påstår at han er ustabil og mindre intelligent. Politiske kommentatorer og eksperter på mental helse har også de siste månedene stilt spørsmål om presidenten egentlig er ved sine fulle fem.

– Han er ikke eksepsjonell på noen måte av den grunn

Trump har møtt kritikken ved å skrive på Twitter at han er et stabilt geni. Nå slår legens hans også i bordet med at den kognitive testen er nok et bevis på at Trump er oppegående.

Den norske psykiateren er ikke helt enig.

– Det er ikke uvanlig å score 30 på MoCa – han er ikke eksepsjonell på noen måte av den grunn, sier Selbæk og legger til:

– Hvis man ikke har demens vil de aller fleste score 28,29 eller 30 på MoCa hvis man er utdannet. Det er en relativt grov test, forklarer han.

Selbæk poengterer at testen går på å finne ut av om personer har demens eller hukommelsessvikt. Den kommer altså ikke til bunns i om man er ved sine fulle fem.

– Denne testen går blant annet på hukommelse og om man er orientert. Det har ikke med at man er mentalt stabil eller ei å gjøre. MoCa indikerer om man har kognitiv svikt eller demens. Ved enkelte demensformer mister man hemninger, men det er ikke en MoCa-test man hovedsakelig bruker for å finne ut av dette, forklarer eksperten.

