Slik unngikk Turpin-paret å bli oppdaget

PERRIS (VG) Naboer forteller VG at de ikke kan fatte hvordan David og Louis Turpin kan ha skjult mishandlingen av 13 barn. Hjemmeskole blir trukket frem som én forklaring.

– At ikke en gang naboene i de nærmeste husene, de som ligger helt inntil familiens hus, visste noe kan jeg nesten ikke fatte.

Det fortalte Joshua Fink da VG møtte ham utenfor der David Allen Turpin (57) og Louise Anne Turpin (49) holdt sine 13 barn mellom to og 29 år innelåst.

Han bor selv i samme byggefelt, bare et par minutters gange unna, og har selv snakket med faren i familien . Flere andre VG snakket med i nabolaget gir uttrykk for det samme.

– Folk ante virkelig ingenting, sier Jose Mercado.

Det altså til tross for at det har bodd 15 mennesker i et hus som ikke er større enn at man forventer at langt færre bor der.

Flere av barna var lenket til møbler med kjetting og lås i mørke og illeluktende rom da politiet fant dem. Ofrene blir beskrevet som «underernærte og veldig skitne» og omtaler det hele som «tortur» .

Faren var rektor

Nå stiller mange seg spørsmålet hvordan dette kunne skje i et nabolag der husene ligger tett-i-tett. Turpin-familien har nabohus på begge sider bare et par meter unna sitt eget hus. Rett over gata ligger det også en rekke hus.

Trolig var det faktum at barna hadde hjemmeskole en sterkt medvirkende faktor. Den lille byen Perris, som familien har bodd i utkanten av, ligger i delstaten California. Her lovene for hjemmeskolering, ifølge LA Times , «løsslupne».

Allerede i 2010 skal David Turpin ha søkt om å drive privat skolering fra sitt eget hjem. Det fikk han innvilget, og det var han selv som var oppført som rektor ved det han kalte Sandcastle Day School. I flere år skal «skolen» ha vært registrert som en fulltids, religiøs skole uten tilknytning til en spesiell trosretning, men i senere tid omgjorde han dette til å være ikke-religiøst.

Disse opplysningene ble ført i et skjema man årlig må sende inn. Men foruten et offisielt navn, type skole og hvor mange som går der, er det lite informasjon man trenger å gi fra seg. Dette skjemaet er også all dokumentasjon lovene i California krever fra hjemmeskoler.

Kan fungere som skjul

Ingen skolemyndigheter har noe lovpålagt ansvar om å besøke slike skoler. De gjør heller ingen vurdering av ting som læreplan, eller hvorvidt barna faktisk lærer noe. Det blir heller ikke foretatt noen sjekk av foreldrenes evner som lærere.

Hadde barna gått på vanlig skole, offentlig, eller privat, ville de også hatt daglig omgang med lærere. Da kunne kanskje noen ha oppdaget at her var det ting som var riv ruskende galt. I stedet fungerte hjemmeskolen som et slags skjul for den brutale virkeligheten innenfor husets vegger. I en kommentarartikkel lister LA Times opp en rekke tidligere eksempler der dette har skjedd.

Det lokale politiet forteller at de aldri har blitt tilkalt til Turpin-familiens hjem. Det har heller ikke de offentlige sosialtjenestene. De lokale skolemyndighetene forteller at de ikke visste noe som helst om disse barna.

– Dersom de har vært i hjemmeskole siden de flyttet hit vil de ikke en gang være på radaren vår, sier Grant Bennett, direktør for videregående skoler i det lokale skoledistriktet.

En organisasjon som jobber for mer kontroll med barn som har hjemmeskole, Coalition for Responsible Home Education, sier man bør ha årlige kontroller og vurderinger.

– Så lenge lovene er så lite strenge som nå, så kommer disse tingene fortsatt til å skje, sier organisasjonens leder Rachel Coleman.

Samlet bevis

Denne gangen skjedde det altså i det Jose Mercado forteller til VG at er et rolig og flott nabolag der folk stiller opp for hverandre, men uten å være plagsomt nysgjerrige på hva naboene driver med.

– Folk her kan være private dersom de ønsker det, sier Jose Mercado.

Jennifer Blaisdell har bodd i det forholdsvis nye nabolaget i fem år. Hun har sett medlemmer av familien, men aldri snakket med dem.

– Alt virket normalt. Det er umulig å forestille seg at noe slikt skjer i et helt alminnelig nabolag. Det er helt hjerteskjærende, sier hun til VG.

Flere slektninger av ekteparet har uttalt til ulike medier at de ikke har fått lov til å komme på besøk og se barna. David Turpins foreldre, som bor i Vest-Virginia, sier at de besøkte familien sist gang for seks år siden.

– Da stod alt bra til med dem. Det var ikke noe som var galt, sier James Turpin, barnas bestefar, til avisen Bluefield Daily Telegraph.

Da VG var utenfor huset onsdag ettermiddag, lokal tid, var et tosifret antall politifolk i ferd med å gjennomsøke huset og garasjen. De bar etterhvert ut en rekke ting. Blant annet sengerammer, arkivskap og en mengde esker og papirposer.

De samler nå bevis for å bygge en sak mot ekteparet.

– Våre etterforskere har saumfart åstedet, for å være sikre på at de får med seg alt, fortalte en talsmann for sheriffs-kontoret til Riverside County til lokalavisen The Press Enterprise onsdag ettermiddag.