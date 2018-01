ANGREP: En tyrkisk stridsvogn ved grensen mot Syria torsdag. Foto: AP / NTB scanpix

Tyrkia angriper Nord-Syria

NTB

Publisert: 20.01.18 12:08

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier Tyrkia har «de-facto startet bakkeoperasjonen» i Syria.

– Afrin-operasjonen har de-facto startet på bakken, sier Erdogan i en TV-tale i byen Kutahya, uten å opplyse flere detaljer.

Erdogan sa også at de vil gå videre til Manbij, en annen kurdiskkontrollert by i Syria.

Lørdag morgen sa det tyrkiske militæret at de gjengjelder angrep mot Tyrkia fra et kurdiskkontrollert område nordvest i Syria. I en kort uttalelse sier militæret i Tyria at de har svart på to dager med provokasjoner med å skyte mot leirer som tilhører den kurdiske militsen YPG i Afrin i Syria. Dermed mener de at angrepene er legitimt selvforsvar.

Tyrkia utførte lignende angrep fredag, og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truer også med å sende inn bakkestyrker.

De siste dagene har flere titalls militære kjøretøy og hundrevis av soldater blitt sendt til grenseområdet, og forsvarsminister Nurettin Canikli sier at bakkeinvasjonen er nært forestående.

– Det kan skje i morgen, det kan skje i kveld. Det vi sier er at denne operasjonen kommer til å skje, sa Canikli fredag.

Syria svarte torsdag at deres luftforsvar vil svare dersom Tyrkia angriper med fly. Analytikere mener Tyrkia må få godkjenning fra Russland, som allerede er til stede i området, før de kan gå inn.

Tyrkiske myndigheter mener de kurdiske styrkene er terrorister, mens USA støtter dem i kampen mot ekstremistgruppen IS.