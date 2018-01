STORT OPPBUD: Amnesty International krever Tyrkia-sjefen Taner Kılıç og ti andre menneskerettighetsaktivister løslatt. Norges Amnesty-sjef John Peder Egenæs til høyre. Foto: Ingeborg Huse Amundsen, VG

Norges Amnesty-sjef i Tyrkia: Krever kollega løslatt

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 31.01.18 10:03

ISTANBUL (VG) I åtte måneder har Tyrkias Amnesty-leder sittet fengslet, tiltalt for terrorisme. John Peder Egenæs kaller saken et potensielt justismord.

– Dette er en sak helt uten reelt kriminelt innhold. Tyrkiske myndigheter prøver å sende et signal om at selv Amnesty-folk kan arresteres. Hvis dette ender i dom, er det et åpenbart justismord, sier generalsekretæren i Amnesty Norge til VG.

Han er en del av en internasjonal delegasjon som er på plass i rettshuset i Istanbul for å følge den tredje høringen i den profilerte saken mot elleve menneskerettighetsaktivister som ble arrestert i sommer.

Tyrkiske påtalemyndigheter mener aktivistene er tilknyttet terrorstemplede organisasjoner. De risikerer 15 års fengsel.

Kupp-utrenskinger

Tiltalene sees i lys av de omfattende utrenskingene i Tyrkia i kjølvannet av det mislykkede kuppforsøk 15. juli 2016 . Et stort antall mennesker er blitt sparket fra jobbene sine, anholdt, fengslet eller kastet ut av landet etter anklager om å støtte terrorisme eller være medlem av en terrororganisasjon.

Tallene stiger hver dag:

64.000 personer er blitt arrestert

131.000 er blitt holdt i varetekt

152.000 er blitt fratatt jobbene sine

Blant de rammede er svært mange akademikere, jurister og journalister

– Jeg er helt overveldet av alle sakene som har dukket opp etter kuppforsøket. Rettssystemet brukes politisk. Her kan du ikke heve stemmen eller være forsiktig kritisk uten å få represalier, slår Egenæs fast.

Terrortiltaltes datter til VG: – Stolt av ham

Blant de tiltalte er Amnestys Tyrkia-leder Taner Kılıç . Han har sittet fengslet i storbyen Izmir ved Egeerhavskysten siden juni, tiltalt for å ha forbindelser til predikanten Fethullah Gülen, som tyrkiske myndigheter mener sto bak kuppforsøket.

VG møter datteren, Gülnihal Kiliç (20), utenfor rettssalen. Om lag hundre personer har møtt opp, men rettssalen har kun 30 plasser. Datteren får med nød og neppe plass, mens VG og andre medier må vente på gangen.

– Jeg er så lei meg. Jeg har møtt pappa to ganger i fengsel. Da fikk vi snakke på telefon og se hverandre gjennom en glassvegg, sier 20-åringen.

– Jeg håper rettferdigheten til slutt vil seire.

På spørsmål om hvordan hun vil beskrive faren og Tyrkias Amnesty-leder, svarer hun:

Pappa har ofret så mye. Han har jobbet med menneskerettigheter gjennom hele mitt liv. Jeg er stolt av ham.

Arrestert på seminar

Over én million personer fra 194 land har skrevet under på oppropet for å få Kılıç løslatt og saken mot de elleve aktivistene henlagt, ifølge Amnesty. Selv om de ikke sitter fengslet, er samtlige under terrortiltale.

Ti av de elleve menneskerettighetsaktivistene ble tatt da de var på et seminar om datasikkerhet og stressmestring på den idylliske øya Büyükada utenfor Istanbul. Ifølge tiltalen planla de hvordan de skulle hemmeligholde informasjon fra myndighetene, spionere og skape splittelse i Tyrkia.

To av aktivistene ble løslatt mot kausjon relativt raskt, mens åtte satt fengslet inntil første høring i oktober. Blant dem var IT-konsulentene Ali Gharavi (50) fra Sverige og Peter Steudtner (45) fra Tyskland. Bildene av gjenforeningen med familie og venner rørte verden:

Tiltalt for å ha lastet ned en app

Kılıç er tiltak i en separat sak, for å ha lastet ned mobilapplikasjonen ByLock. Påtalemyndigheten er svært opptatt av denne appen, fordi de mener den ble flittig brukt av medlemmer av Gülen-bevegelsen (nå konsekvent kalt « terrororganisasjonen FETÖ» i tyrkisk offentlighet).

Amnesty har fått to uavhengige eksperter til å analysere telefonen til Kılıç. Disse har tidligere vitnet i retten, der de konkluderte med at Amnesty-sjefen aldri hadde lastet ned ByLock. De fant ingen spor på telefonen hans, sa de.