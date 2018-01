Milliontyveri: Smykker og juveler for anslagsvis 43 millioner euro er ranet fra en smykkebutikk inne på Ritz hotell i Paris. Foto: Thomas Samson / AFP

Stort juvelran fra luksushotell i Paris

Halvor Bjørntvedt

NTB

Publisert: 10.01.18 21:45

UTENRIKS 2018-01-10T20:45:45Z

Smykker og juveler verd flere millioner euro er stjålet i væpnet ran på luksushotellet Ritz i Paris, opplyser fransk politi. Tre av de fem ranerne er pågrepet.

Ranerne slo til mot en smykkebutikk inne på hotellet ved 18.30-tiden onsdag og fikk med seg smykker og andre verdisaker for anslagsvis 4,5 millioner euro, tilsvarende 43 millioner kroner.

De fem ranerne var bevæpnet med øks og skytevåpen og knuste vinduet på butikken før de tok med seg det de klarte av smykker.

Politiet opplyser på Twitter at tre av ranerne ble pågrepet idet de forlot hotellet. De to siste skal fortsatt være på frifot. Avisen Le Parisien skriver at de to rømte på en skuter.

Ifølge BBC er det ikke avklart om noe av tyvegodset foreløpig har kommet til rette. Ifølge lokale myndigheter skal ingen ha blitt skadd under ranet, skriver abcnews . Et vitne sier til kanalen at noe som hørtes ut som skudd ble avfyrt i nærheten.

Smykkebutikken ligger ved et eget galleriområde ved hotellets lobby, som brukes til å stille ut anerkjente gullsmeders verker. Foruten juveler og smykker skal ranerne også ha fått med seg andre luksusvarer, som klokker.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!