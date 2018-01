SKAL HA VIST TIL NORGE: President Donald Trump skal ha vist til Norge i en samtale om innvandrere i Det hvite hus torsdag. Foto: Carolyn Kaster / TT / NTB scanpix

Avis: Trump vil heller ha innvandrere fra Norge enn fra «drittland»

Publisert: 12.01.18 00:36

UTENRIKS 2018-01-11T23:36:19Z

President Trump skal ha blitt frustrert under et møte i Det hvite hus torsdag.

Washington Post skriver at Donald Trump i et møte med folkevalgte i Det ovale kontor ble frustrert da det ble snakk om å gjenopprette en beskyttelsesordning for innvandrere fra Haiti, El Salvador og afrikanske land.

– Hvorfor lar vi alle disse folkene fra drittland komme hit?, sa Trump ifølge kilder med kjennskap til møtet, melder avisen.

Med «drittland» skal Trump ha henvist til Haiti og afrikanske land. Presidenten skal deretter ha foreslått at USA heller bør hente flere folk fra land som Norge.

Nyheten kommer dagen etter at statsminister Erna Solberg (H) møtte Trump i Det hvite hus .

Frodig språk

Til stede på møtet i Det ovale kontor torsdag var blant andre den demokratiske senatoren Dick Durbin og den republikanske senatoren Lindsay Graham. CNN får beskrevet fra en person med kjennskap til møtet at språket var «frodig» på begge sider.

Forslaget som ble diskutert, er en del av en tverrpolitisk innvandringsavtale som skal gi Trump gjennomslag for grensemuren mot Mexico og endringer i det amerikanske visumlotteriet, skriver NTB.

Pressekretær i Det hvite hus Sarah Sanders bekrefter at de ikke har kommet til enighet i saken enda.

Permanente løsninger

Etter at «drittland»-kommentaren ble kjent, sier talsmann Raj Shah i Det hvite hus sier i en uttalelse at «enkelte politikere i Washington velger å kjempe for andre land, men Trump vil alltid kjempe for det amerikanske folk».

– President Trump kjemper for permanente løsninger som vil gjøre vårt land sterkere ved å ta imot dem som kan bidra til vårt samfunn, skape vekst i økonomien og tilpasse seg vårt storslåtte land, sier Shah ifølge Washington Post.

Den republikanske veteranen Orrin Hatch sier han ønsker en nærmere forklaring på det presidenten skal ha sagt.

– Jeg ser fram til å få en nærmere forklaring på presidentens kommentarer. Noe av det som gjør USA så spesielt, er at vi tar imot de beste og smarteste i verden, uavhengig av deres opprinnelsesland, sier han i en uttalelse ifølge CNN.