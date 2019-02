SKYLDIG: Kardinal George Pell i Melbourne 26. februar. Foto: CON CHRONIS / AFP

Kardinal funnet skyldig i seksuelle overgrep

Australske George Pell (77) var den tredje mektigste geistlige i den katolske kirke. Nå er han også dømt for seksuelle overgrep.

Ingvill Dybfest Dahl

NTB

Publisert: 26.02.19 01:19 Oppdatert: 26.02.19 01:31







Juryen tok den enstemmige avgjørelsen i en rett i Melbourne i Victoria 11. desember, men på grunn av rapporteringsforbud for pressen ble dommen først kjent tirsdag, melder Guardian.

I en tidligere rettssak som startet i august, ble jurymedlemmene ikke enige, og Pell fikk derfor en ny rettssak. Der ble han funnet skyldig i fem tilfeller av seksuelle overgrep mot barn.

Pell har vært Vatikanets finansminister og er den mest høytstående geistlige i den katolske kirke som er dømt.

DØMT: George Pell på vei ut av en bil i Melbourne tirsdag. Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE / AFP

Strafferammen i saken er fengsel i 50 år, og onsdag starter en rettsrunde om straffeutmålingen. Pell har antydet at han vil anke dommen.

Pell var erkebiskop i Melbourne da overgrepene han er dømt for fant sted. Overgrepene skjedde i sakristiet i St. Patricks katedral i den australske storbyen. Juryen fant Pell skyldig i overgrep mot to gutter i 1996, begått etter at han tok dem på fersken da de drakk av altervinen. Guttene var den gangen 12 og 13 år gamle.

Kardinalen har benektet alle anklagene mot ham.