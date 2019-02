DØDSVIDEO: Adil Ahmad Dar (20) i en forhåndsinnspilt video publisert etter angrepet mot indiske styrker den 14. februar. Foto: Skjermdump

20-åringen Adil utløste Indias hevnangrep i Pakistan

BEIRUT (VG) Det går mot full krise mellom de to atommaktene India og Pakistan. Et angrep utført av en radikalisert indisk bondesønn to uker tidligere, er den utløsende årsaken.

Publisert: 27.02.19 09:07 Oppdatert: 27.02.19 09:22







Tirsdag morgen kom den dramatiske meldingen:

India hevdet å ha drept et stort antall opprørere i et flyangrep mot det de kalte en «terrorleir» inne i den pakistanske delen av Kashmir.

Himalaya-regionen Kashmir, som er splittet mellom de to atommaktene, er et av verdens tyngst militariserte områder.

Begge statene gjør krav på hele regionen, noe som har utløst tre kriger siden 1947.

Fakta: Konflikten i Kashmir India og Pakistan har siden selvstendigheten i 1947 vært i konflikt om regionen Kashmir. Striden utløste kriger i 1947, 1965 og 1999.

India kontrollerer to tredeler av det omstridte området. Både i den indiske og den pakistanske delen er et stort flertall av innbyggerne muslimer. Til sammen skal det bo vel 11 millioner mennesker i regionen.

Siden 1989 har det pågått et opprør i den indiskstyrte delen av Kashmir som har kostet mer enn 47.000 mennesker livet, mens nærmere 10.000 er bortført. India har anklaget Pakistan for å støtte opprøret og drive egne leirer der opprørerne trenes opp.

India og Pakistan ble i 2003 enige om en våpenhvile, men fredsprosessen har stått i stampe, særlig etter terrorangrepet i Mumbai i 2008, som pakistanske ekstremister har fått skylden for.

De to atommaktene står mot hverandre på hver sin side av en militært kontrollert delelinje «Line of Control» (LOC). (NTB) Vis mer vg-expand-down

Pakistan avviste at noen ble drept i det indiske luftangrepet tirsdag, men uttalte at den skjøre freden nå er satt på spill. Så eskalerte det ytterligere:

Først hevdet pakistansk politi at seks sivile er drept etter at flere hus ble truffet av indiske granater skutt over delelinjen i Kashmir, deriblant et barn. Så, onsdag morgen, hevdet den pakistanske hæren om at de har skutt ned to indiske militærfly inne i pakistansk luftrom.

Hvorfor skjedde dette egentlig akkurat nå?

MOTSTRIDENDE: Pakistanske soldater viser frem stedet der den indiske angrepet skal ha funnet sted. India mener de drepte «svært mange» i en terrorlei. Pakistan mener ingen ble drept. Foto: JAMEEL AHMED / AFP

Selvmordsangrep mot soldater

Torsdag 14. februar kjørte en kolonne av 78 kjøretøy med om lag 2500 paramilitære indiske styrker langs hovedveien mot Srinagar i den indiskkontrollerte delen av Kashmir.

Plutselig, rundt halv fire på ettermiddagen, kjører en Scorpio-bil full av eksplosiver inn i siden på en buss inne i kolonnen.

Eksplosjonen som fulgte drepte 44 paramilitære politimenn – det verste angrepet i India på flere tiår.

ANGREPET: Dette er restene av bussen som ble angrepet i angrepet det 14. februar. Foto: STR / AFP

Bondesønnen som ble radikalisert

Den islamistiske terrorgruppen Jaish e-Mohammed, som har base i Pakistan, tok på seg skylden for angrepet. I bilen satt deres utvalgte selvmordsbomber: En 20 år gammel indisk sagbruk-arbeider.

Adil Ahmad Dar, som er sønn av to bønder, var fra landsbyen Lethipora på den indiske siden av delelinjen som skjærer gjennom konfliktfylte Kashmir.

I et intervju med Reuters, gjort i forrige uke, forteller angriperens far Ghulam Hassan Dar at sønnen ble radikalisert i 2016.

Indiske soldater skal ifølge faren ha stoppet Dar og noen venner på vei hjem fra skolen, og de skal ha blitt banket opp etter anklager om steinkasting.

– Dette førte til et sinne mot de indiske styrkene, sier moren i intervjuet.

FANT IKKE SØNNEN: Fahmeeda, Dars mor, intervjuet av Reuters i forrie uke. Sønnen hennes forsvant plutselig fra hjemmet, men dukket opp i sosiale medier med våpen i hånd. Foto: DANISH ISMAIL / X01584

Statsministeren lovet hevn

19. mars i fjor kom sønnen aldri hjem fra jobben. Familien begynte et intenst forsøk på å finne ham, men ga opp etter tre måneder. Da begynte bilder av sønnen, med et AK-47-våpen i hendene, å spre seg i sosiale medier.

Etter angrepet den 14. februar, publiserte terrorgruppen Jaish e-Mohammed en video filmet før angrepet fant sted. I klippet forteller Dar detaljert om terrorplanene, som senere skulle ta livet av han og 40 andre.

Angrepet fikk sinnet blant mange indere til å øke. Statsminister Narendra Modi sa at terroristene skulle bli straffet hardt.

Tirsdag kom hevnen.

– Et svært stort antall Jaish-e-Mohammad-terrorister, ledere og jihadister som trente på selvmordsangrep, ble eliminert, hevdet minister Vijay Gokhale i Indias utenriksdepartement, uten at det finnes noen bevis for antallet drepte.

FEIRER: Indere feirer angrepet tirsdag i gatene i New Delhi. Foto: ADNAN ABIDI / Reuters

Jaish el-Mohammed, som betyr Mohammed hær, har vært definert som en terrorgruppe av FN siden 2001 og regnes som urolige Kashmirs dødeligste militante gruppe.

Pakistan beskyldes for å støtte gruppens handlinger inne på indisk territorium.

– Pakistan har bare tatt kosmetiske grep mot militante grupper i landet. De har ikke ønske om å eliminere dem helt, fordi krigsøkonomien i landet er avhengig å ha en rekke lavintensitetskonflikter gående, sier den prisvinnende journalisten og analytikeren Taha Siddiqui i et intervju med VG.

Han legger til at det er en fordel for det pakistanske militæret å ha disse konfliktene gående, fordi det rettferdiggjør høye militærbudsjetter og stor tilstedeværelse av soldater langs grensen til India.

BOMBEROM: Pakistanske innbyggere ved grensen går ut av et bomberom i landsbyen Chakoti tirsdag, i etterkant av det indiske angrepet. Foto: Abdul Razaq / AP