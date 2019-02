OMSTRIDT: Saudi-Arabias kronprins, Mohammad bin Salman ønsker å fremstå som en moderne leder, men kritiseres for brudd på menneskerettighetene. Foto: BANDAR AL-JALOUD / Saudi Royal Palace

Mener oljefondet gir PR-hjelp til Saudi-Arabia

Amnesty Norge refser det norske oljefondet, som økte investeringene i Saudi-Arabia til ni milliarder kroner i 2018.

Nilas Johnsen

Kjetil Malkenes Hovland

Det sier generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, som mener regimet i Saudi-Arabia har lett desperat etter måter å gjenopprette sitt image på, etter det groteske drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

– Det å tiltrekke seg utenlandske investeringer en del av kronprins Mohammad bin Salman sin strategi for å «modernisere» regimet. Amnesty og flere andre har kritisert strategien for å bidra til å dekke over de grove menneskerettighetsbruddene som finner sted i Saudi-Arabia, sier Egenæs til VG.

– Regimet fengsler og torturerer menneskerettighetsforkjempere og kvinneaktivister, fortsetter han.

Kronprinsens fond

Det norske oljefondets verdi er i skrivende stund 8.765 milliarder kroner, etter solid oppgang i starten av året. Fondet kontrollerer over 1,4 prosent av alle verdens aksjer.

Men onsdag la fondet frem negative tall: Verdien falt til 8.256 milliarder kroner ved utgangen av 2018, fra 8.488 milliarder kroner ved utgangen av året før.

En del av porteføljen som økte i verdi var investeringene i Saudi-Arabia: I 2017 var Oljefondet inne i 42 saudiske selskap, med en verdi på 6.8 milliarder; mens ved utgangen av 2018 var fondet inne i 44 selskaper med en verdi på totalt 9 milliarder kroner.

Amnesty har gått dypere inn i tallene. Organisasjonen har sendt VG en oversikt som viser at syv av disse selskapene, med en verdi på totalt 2.2 milliarder kroner, er eid av det saudiske fondet Public Investment Fund (PIF).

På hjemmesiden til dette fondet kan man se en pyramide av konservativt kledde menn i selskapets styre. Øverst troner styrelederen, kronprins Mohammad bin Salman.

– Kronprinsen har full kontroll på dette fondet. Han er også ansvarlig for mange av de grove menneskerettighetsbruddene vi ser i Saudi-Arabia. Her er altså oljefondet i seng med en av verdens verste statlige undertrykkere, sier Egenæs.

– Dette er ekstra aktuelt nå, for i løpet av året skal regjeringen avgjøre om Saudi-Arabia skal inn i fondets referanseindeks. Hvis de går for det, vil det innebære at oljefondets investeringer i Saudi-Arabia øker kraftig. Amnesty håper at man legger vekt på de store menneskerettslige utfordringene slike investeringer reiser, fortsetter han.

FÅR KRITIKK: Yngve Slyngstad, administrerende direktør i Norges Bank Investment Management som forvalter oljefondet, sitter på en av verdens største aksjeporteføljer.

Tar penger ut av Saudi-Arabia

Det er Norges Bank Investment Management som forvalter oljefondet. Oljefondet vil ikke kommentere Amnestys utspill direkte, men administrerende direktør Yngve Slyngstad sier til E24 at investeringene i Saudi-Arabia er knyttet til eksterne forvaltere.

Han forklarer at verdiøkningen primært skyldes børsoppgang i Saudi-Arabia, mer enn en aktiv økning av investeringene.

– Vi har sett en oppgang på grunn av god avkastning, men vi har ikke tilført ytterligere midler til Saudi-Arabia på lang tid, og vi har faktisk tatt noe penger ut av det markedet, sier Slyngstad.

Fondet varslet i fjor at det ville kjøpe flere aksjer i Saudi-Arabia fordi landet skal inkluderes i FTSE-indeksen, som fondet bruker som «veikart» for sine investeringer.

Børsen i Saudi-Arabia venter at utenlandske investorer som følger slike «veikart» vil øke sine investeringer i landet med opptil 170 milliarder kroner i år, når landet blir inkludert i de mye brukte FTSE- og MSCI-indeksene, ifølge Reuters.

I november 2018 gikk det ut nye instrukser fra Finansdepartementet, der det fremkommer at fondet inntil videre ikke skal fortsette å kjøpe eierandeler i selskaper i Saudi-Arabia. Slyngstad sier at fondet vil redusere eksponeringen til landet, om nødvendig.