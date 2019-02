PÅ PODIET: Fra venstre USAs utenriksminister Mike Pompeo, Polens utenriksminister Jacek Czaputowicz, WEF-sjef Børge Brende og president Trumps rådgiver og svigersønn Jared Kushner. Foto: Czarek Sokolowski / AP

Brendes comeback i storpolitikken: Ledet møte med nytt USA-angrep mot Europa

MÜNCHEN (VG) Tidligere utenriksminister Børge Brende er tilbake i storpolitikken. Denne uken ledet han en Midtøsten konferanse i Warszawa. Der gikk USAs visepresident Mike Pence til hardt angrep mot Europa.

Publisert: 15.02.19 20:06







Fra scenen dundret den amerikanske visepresidenten til mot EU, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, som fortsatt støtter atomavtalen med Irak:

– Det er på tide at våre europeiske partnere trekker seg fra avtalen og går med USA, sa Mike Pence, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Han la til at europeerne støtter Irans «morderiske revolusjonære regime» ved å stå i avtalen:

– Det er en beklagelig holdning som bare vil styrke Iran og øke avstanden mellom Europa og USA, la visepresidenten til.

les også Atomavtalen: Trump truer Iran med historiske konsekvenser

Boikott

Palestinerne og flere andre arabiske land boikottet konferansen onsdag og torsdag, etter at den ble annonsert som et forum for å bekjempe trusselen fra Iran.

Men etter intenst diplomati på bakrommet ble den omdøpt til et ministermøte om «fred og sikkerhet i Midt-Østen», ifølge nyhetsbyrået AP.

Ikke valgt side

– Jeg ble spurt om å være ordstyrer på tre sesjoner, sier Børge Brende til VG i München, hvor han deltar på den store sikkerhetskonferansen denne helgen.

Nordmannen har vært toppsjef i World Economic Forum siden han gikk av som utenriksminister i oktober 2017.

– Har World Economic Forum valgt side med USA i atomstriden?

– Nei. Vi er en uavhengig og nøytral organisasjon, Men vi stiller vår plattform til disposisjon for ulike fredsinitiativ, sier Brende.

– Men det ble en hard tone på konferansen. Støtter du budskapet fra Mike Pence?

– World Economic Forum går ikke inn i slike politiske spørsmål. Men å være ordstyrer betyr at jeg også stiller kritiske spørsmål, svarer han.

– Hva tenker du om at palestinerne boikottet konferansen?

– Det var synd at palestinske myndigheter ikke var der, men det var jo deres avgjørelse. Hvis man skal få til fred mellom Israel og palestinerne, må jo palestinere være med i en slik prosess, sier Brende.

PÅ SIKKERHETSKONFERANSE: WEF-sjef Børge Brende og NATO-sjef Jens Stoltenberg møttes tilfeldig i gangene på Sikkerhetskonferansen i München fredag ettermiddag. Foto: Alf Bjarne Johnsen, VG

les også Avskjedsintervjuet: Tror ikke Russland angriper et naboland igjen

Twitter-krig

En melding på Twitter fra Benjamin Netanyahu., Israels statsminister, vakte også oppsikt: Før konferansen oppfordret han til krig mot Iran i en melding som han senere på dagen slettet.

USAs president Donald Trump mener at Iran har brutt vilkårene i denne avtalen, og har satt i gang omfattende straffetiltak mot landet, Mens EU og de europeiske partnerne holder fast ved avtalen.

Statsminister Erna Solberg (H) sier til VG i München at Norge også støtter avtalen med Iran, og avviser at den er brutt.

Møtte Trumps svigersønn

Ved åpningen av konferansen satt Børge Brende, som nå er toppsjef i World Economic Forum i Sveits, på podiet ved siden av Donald Trumps svigersønn Jared Kushner.

Kushner er rådgiver i Det hvite hus. Han fikk tidlig store fullmakter fra svigerfaren/presidenten for å finne en løsning mellom Israel og palestinerne.

På en lukket seanse under Warszawa-konferansen ga Jared Kushner en kort orientering om sine tanker om en fredsplan. Han avslørte ingen detaljer ifølge nyhetsbyråene, men sa at planen trolig blir presentert offentlig etter det israelske valget i april.

les også Trump ønsker svigersønnen som fredsforhandler i Midtøsten

Møttes i New York

Børge Brende møtte Jared Kushner i New York i desember 2016, bare seks uker før Donald Trump ble president. VG rapporterte da at de hadde et 50 minutter langt møte, på et tidspunkt da mange lands toppdiplomater forsøkte å få kontakt med personer rundt den kommende presidenten.

Utenriksministere fra 60 land var invitert, men Norge stilte med ekspedisjonssjef Tine Mørch Smith. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at hun var opptatt i Stortinget under Warszawa-konferansen.