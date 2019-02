Trump: - Den heteste økonomien i verden akkurat nå

2019-02-06

Slik omtalte president Donald Trump USA i sin årlige redegjørelsen om rikets tilstand natt til onsdag norsk tid.

Publisert: 06.02.19 03:58

Trump ble klappet inn i Kongressen i Washington like over 21.00 lokal tid etter kunngjøringen «Madam Speaker, presidenten av De forente stater».

Som kjent er det formelt lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, som er vertskap når USAs president holder den såkalte State of the Union-talen.

Det er andre gangen Trump holder State of the Union-talen. Den skulle egentlig ha vært gjennomført for en uke siden, men Kongressen ville ikke gi presidenten taletid så lenge statsapparatet var stengt som følge av budsjettstriden.

Konsekvensen ble at rundt en fjerdedel av det amerikanske statsapparatet, cirka 800.000 personer ble satt ut av spill i 35 dager.

Trump startet talen med å be om samhold, og sa at han ikke skulle snakke om demokratenes agenda eller republikanernes agenda, men om en felles agenda for det amerikanske folk.

– Felles amerikansk agenda

– Jeg står her klar for å jobbe med dere for å lage historiske gjennombrudd for alle amerikanere. Seier handler ikke om å vinne for partiet, seier handler om å vinne for landet vårt, sa Trump, til stående applaus fra salen.

Han gikk deretter punktvis gjennom noen av emnene han skulle komme innom den neste timen.

Foruten helsepoltikk der billigere medisiner lenge har vært et hett tema, var selvfølgelig innvandring og sikkerhet på agendaen, men det var først og fremst den blomstrende amerikanske økonomien han vil snakke om.

Etter å ha kommet med en rekke tall for å illustrere veksten og fremgangen i landets økonomi sa han:

– Amerikansk økonomi er uten sidestykke den heteste økonomien i verden akkurat nå!

Avisen New York Times var raskt ute i sin direktesendte faktasjekk av talen med å påpeke at dette er feil da de mener det er andre økonomier som er langt hetere om dagen. Les argumentene her .

Kardashian-venn i kongressen

Trump gjorde deretter en liten pause der han presenterte flere av de mange inviterte som var til stede i kongressen tirsdag kveld.

Presidenten rettet blikket opp mot raden der Trumps familie satt. Og ved siden av svigersønnen Jared Kushner satt Alice Marie Johnson, kvinnen som ble benådet og sluppet ut av fengsel etter en mye omtalt og omdiskutert lobbyvirksomhet fra superkjendis Kim Kardashian.

Blant de andre gjestene var Grace Eline, som var plassert ved siden av førstekvinne Melania Trump. Hun har lenge vært kreftsyk og ble hyllet av presidenten for sin kamp mot kreften og for å ha hjulpet andre i samme situasjon før hun ble syk.

Flere gjester har blitt invitert til å overvære Trumps tale. Presidenten inviterte blant annet Grace Eline og Joshua Trump, som skal blitt mobbet på grunn av etternavnet sitt, og Judah Samet, som overlevde holocaust og så vidt unnslapp angrepet i synagogen i Pittsburgh i oktober i fjor. Også de 535 medlemmene av Kongressen har invitert gjester.

Vil ha mur

Presidenten fikk dog en mer ivrig tone da han snakket om innvandringen fra Mexico. Trump sa blant annet at innvandring er en trussel for velferden og sikkerheten i landet, og han ba Kongressen i fremtiden være villig til å inngå kompromisser på dette feltet. Han sa også at strengere innvandringspolitikk vil bidra til å hindre narkokarteller og menneskesmuglere.

Muren som presidenten ønsker å bygge ved grensen, ble det ikke bevilget penger til under budsjettforhandlingene – til tross for at statsapparatet var stengt i flere uker. Trump, som minuttene før snakket om forsoning i Kongressen, understreket nok en gang at en mur er høyst nødvendig og varslet:

– Vi skal få den bygget, sa han til stor applaus fra kongressmedlemmene i salen.

State of the Union-talen er en tradisjon som går tilbake til USAs første år som selvstendig republikk. Det er vanlig at talen varer i en times tid. I fjor talte Trump i en time og 20 minutter, noe som var den tredje lengste State of the Union-talen i historien, ifølge amerikanske Politico .