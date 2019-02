KJENT SKYLDIG: Joaquin «El Chapo» Guzmáner kjent skyldig av juryen i flere lovbrudd, inkludert narkotikasmugling. Bildet er fra han utleveres til USA fra Mexico i 2017. Foto: TT NYHETSBYRÅN

«El Chapo» kan ende i «fengselet over alle fengsler»

Narkobaronen Joaquin «El Chapo» Guzmán er kjent for å rømme fra fengsel på Houdini-lignende vis. Nå vil amerikanske myndigheter trolig putte han i et fengsel ingen tidligere har klart å rømme fra.

Publisert: 13.02.19 11:12 Oppdatert: 13.02.19 11:23







Tirsdag ble «El Chapo» (61) kjent skyldig i alle de ti punktene han var tiltalt for under rettssaken i New York. Amerikanske myndigheter har vært forsiktig med å antyde hvor de vil plassere narkobaronen, men det er forventet at han blir sendt til superfengselet ADX Florence i Colorado.

«El Chapo» sto tiltalt for narkosmugling, hvitvasking av penger, organisert kriminalitet, samt flere drap og kidnappinger. Guzmán har tidligere erklært seg ikke skyldig.

– ADX er den type fengsel som var designet for fanger som «El Chapo», sier Larry Levine, en tidligere innsatt, som nå driver et rådgivningsselskap for folk som risikerer fengselsstraff, til nyhetsbyrået Reuters.

arrow-left









arrow-right expand-left SUPERFENGSEL: Administrative Maximum Facility (ADX) i Florence Colorado.

Ingen har klart å rømme

To ganger tidligere har Guzmán rømt fra fengsel i hjemlandet Mexico.

Han ble først fengslet i 1993, men rømte i 2001 ved å gjemme seg i en tralle med skittentøykurv. Tre år senere ble han pågrepet igjen, men klarte å rømme for andre gang i 2015 gjennom en tunnel som førte til en bygning under konstruksjon. Januar 2016 ble han pågrepet igjen.

les også Narkobaronen «El Chapo» på rømmen i Mexico

Dersom han sendes til fengselet ADX mener flere at det vil være umulig for ham å rømme. ADX beskrives som «fengselet over alle fengsler», og det er her de farligste fangene i USA sitter.

Ingen har klart å rømme fra fengselet siden det åpnet i 1994, skriver Reuters.

– «El Chapo» passer perfekt. Jeg blir sjokkert hvis han ikke blir sendt til ADX, sier Cameron Lindsay, en fengselsdirektør som har drevet tre fengsler, til nyhetsbyrået AP.

ADX mest beryktede innsatte er Dzhokhar Tsarnaev, dømt for bombeangrepene ved Boston Marathon 2013, og Ramzi Yousef, dømt for bombingen av World Trade Center i New York i 1993.

Se «El Chapos» seneste flukt:

Risikerer livstid

Den anonymiserte juryen brukte seks dager på å komme frem til kjennelsen, men dommen vil ikke komme før 25. juni, skriver The Guardian.

Ifølge AP holdt «El Chapo» seg helt rolig mens kjennelsen ble opplest. Etterpå kikket han i retning kona, som ga han en tommel opp, skriver nyhetsbyrået.

Aktoratet har brukt tre måneder på sin bevisførsel. Guzmáns advokater på den andre siden brukte kun en halvtime på forsvaret.

– Dette er en livstidsdom uten mulighet for benådning. Det er ingen mulighet for å flykte, eller for å returnere, kommenterer statsadvokat Richard Donoghue til pressen utenfor rettslokalene tirsdag.

Hans forsvarer Jeff Lichtman har sagt at de vil anke dommen.

– El Chapo kan betale grensemur

Joaquín Guzmán ledet i flere år narkotikakartellet Alianza de Sangre, også kjent som Sinaloa-kartellet, som antas å være verdens største. I 2012 ble han omtalt som verdens mektigste narkosmugler av amerikanske myndigheter.

Senator Ted Cruz foreslår at den nylig dømte narkobaronen Joaquin «El Chapo» Guzmán skal finansiere den mye omtalte og omdiskuterte muren Donald Trump ønsker å bygge langs grensen til Mexico .

USAs president har foreløpig ikke fått støtte til finansiering av muren i Kongressen. Nå mener republikaneren Cruz at verdien lederen for Sinaloa-kartellet angivelig besitter skal brukes til å finansiere muren. Det skriver blant annet CNN.