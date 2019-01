MINNE: Spanjolene tente lys for å minnes to år gamle Julen, som lørdag ble funnet død. Foto: JORGE GUERRERO / AFP

Døde etter fall i brønn i Spania: Julen (2) gravlagt ved siden av storebror

For to år siden mistet familien tre år gamle Oliver. Søndag begravde de Julen (2) ved siden av storebror.

Lørdag ble Julen Rosello (2) funnet død. Det avsluttet en 13 dager lang og svært komplisert redningsoperasjon, etter at gutten falt ned i en ulovlig boret brønn på en privat eiendom sør i Spania for to uker siden.

Men dette er ikke første gang familien rammes av tragedie: For to år siden døde guttens storebror, tre år gamle Oliver Rosello, av et hjerteinfarkt mens han var på tur på stranden sammen med sine foreldre, skriver britiske Telegraph .

Søndag ble Julen gravlagt ved siden av sin storebror, skriver nyhetskanalen France24.

Mens foreldrene forberedte en piknik, lekte den to år gamle gutten og falt ned i falt ned i den 100 meter dype. Flere familiemedlemmer skal ha sett gutten falle ned i brønnen. Og til å begynne med, skal de ha hørt gutten gråte, ifølge spanske medier.

Brønnen var bare 25 centimeter bred, og for smal til at et voksent menneske kunne komme seg ned i den. Redningsmannskaper måtte derfor bore en parallell tunnel inn til gutten, for å komme inn til der han lå, ifølge den britiske avisen.

I et av svært få intervjuer foreldrene ga mens redningsaksjonen pågikk, sa Julens far, Jose Rosello, at familien var knust, men at de håpet på et mirakel.