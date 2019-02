BRYTER: USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin tok hverandre i hendene i Helsingfors i juli 2018. Drøyt et halvt år etterpå har de skrotet nedrustningsavtalen sin. Foto: Pablo Martinez Monsivais / TT NYHETSBYRÅN

USA og Russland ut av INF: – Alle taper på dette

UTENRIKS 2019-02-02

De to stormaktene har vendt ryggen til atomnedrustningsavtalen. Dermed har de mistet en plattform for dialog, mener ekspert.

Publisert: 02.02.19 16:51

– Nedrustningen var stedet der Sovjetunionen og USA kunne snakke sammen i noenlunde anstendige former under den kalde krigen, sier avdelingsdirektør Iver Neumann ved NOVA-senteret ved OsloMet.

Han legger vekt på viktigheten av arenaer der stater som står imot hverandre kan diskutere ting i fred og ro.

– Alle parter taper på at man nå fjerner dette rommet for samtale. Det er dårlig for politikken generelt. I tillegg blir Europa et litt mindre sikkert sted. Alle taper og ingen vinner, slår han fast.

Fredag erklærte USA at de trekker seg fra INF-avtalen, lørdag svarte Russland med å gjøre det samme

Atomnedrustningsavtalen, som ble signert av den daværende amerikanske presidenten Ronald Reagan og hans sovjetiske motpart Mikhail Gorbatsjov i 1987, anses som et viktig steg mot avslutningen på Den kalde krigen.

– Det at USA signaliserer at de ikke kommer til å opprettholde avtalen betyr at en grunnpilar til den europeiske sikkerhetspolitikken siden den kalde krigen nå forvitrer, sier førsteamanuensis Målfrid Braut-Hegghammer ved Universitetet i Oslo til VG, og legger til:

– Det kan i verste fall lede til et atomkappløp mellom USA og Russland.

Dette er INF-avtalen INF står for Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty og er en nedrustningsavtale mellom USA og Russland som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter.

Avtalen ble inngått av USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov i desember 1987. Den trådte i kraft 1. juni 1988. Avtalen var den første som fjernet en hel våpenklasse fra de to atommaktenes arsenaler.

USA kvittet seg med om lag 850 missiler av typen Pershing 1B, Pershing 2 og BGM-109 Tomahawk.

Sovjetunionen destruerte 1.850 missiler av typen SS-4, SS-5, SS-12, SS-23, SS-20 og SSC-X-4. (Kilder: Ritzau, Store norske leksikon, NTB)

Russland: – Utvikler nye missiler

USA har sa at de trekker seg ut av avtalen om seks måneder med mindre Russland slutter å bryte den. Dermed var det en teoretisk mulighet for at man kunne tvinge Russland til å overholde avtalen.

– Når Russland nå sier at de skal trekke seg, er avtalen helt død. Sånn sett er det en gavepakke til Putin, sier Braut-Hegghammer, som blant annet forsker på kjernevåpen og ikkespredning.

Kreml benekter å ha brutt avtalen og mener at USA beskylder dem for brudd for å rettferdiggjøre sin egen uttrekning fra avtalen, skriver AP.

– Våre amerikanske partnere har kunngjort at de avslutter sin del av avtalen og vi vil gjøre det samme. De har sagt at de vil gjennomføre forskning og utvikling, og vi vil gjøre det samme, sier Russlands president Vladimir Putin.

Han opplyser lørdag at Russland kommer til å utvikle nye missiler.

Krevende for NATO

– Dette setter NATO i en fryktelig krevende situasjon. NATOs medlemsland har nok ikke et forent syn på hvordan man skal forholde seg til konsekvensene av dette. Det er skadelig for alliansen, sier Braut-Hegghammer.

Fraværet av avtalen vil føre til større usikkerhet i Europa, mener forskeren.

For Norges del mener hun at skrotingen av avtalen er en bekymringsverdig utvikling. Hun sier at slike avtaler er viktige for små stater, som et virkemiddel for å forhindre farlige situasjoner og misforståelser som i tur kan føre til eskalering.

– Denne avtalen har vært med på å forhindre at land i Europa blir et mål for slike våpensystemer.

Statsminister Erna Solberg mener at Russland må ta skylden for avtalens kollaps, skriver NTB. Hun begrunner det med at de bygger kapasiteter som er i brudd med avtalen.

– Det er grunn til å frykte at det blir utplassering av mer våpen, og at det i hvert fall ikke finnes noen formelle barrierer. Nå vil kanskje de økonomiske barrierene være størst, særlig når det gjelder hva russerne har råd til å satse på, sier Solberg til nyhetsbyrået.

– Kunne satt tydeligere krav

USA mener at Russland har brutt avtalen, og derfor varslet at de vil trekke seg ut. Braut-Hegghammer mener at det har vært vanskelig å forhindre slike overtramp, men at man allerede under Obama-administrasjonen kunne ha framsatt tydeligere krav om at Russland forholdt seg til og opprettholdt avtalen.

– Hovedansvaret ligger definitivt hos Trump-administrasjonen, som i stedet for å gå inn og jobbe med sine allierte om å få Russland til å overholde avtalen, har man skutt ned avtalen.