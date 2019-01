KOM FRA KRAKOW: Norwegian sier til VG at de er kjent med en mulig hendelse på Helsinki flyplass fredag ettermiddag. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Finske medier: Norwegian i nestenulykke i Helsinki

UTENRIKS 2019-01-18T21:00:25Z

Et Norwegian-fly skal ha fått beskjed om å avvente landing ved Helsinki lufthavn, men landet likevel på rullebanen. Der sto det allerede et fly.

Publisert: 18.01.19 22:00 Oppdatert: 18.01.19 22:10

Hendelsen skjedde ved 17.00-tiden, da et Norwegian -fly var på vei fra Krakow i Polen til Helsinki i Finland.

Et Turkish Airlines-fly hadde nettopp landet og brukte lengre tid enn ventet på å forlate rullebanen, skriver Aamulehti .

Norwegian-flyet som skulle lande kort tid etter, skal ha fått beskjed om å avvente landingen fra kontrolltårnet, men svarte ikke på meldingen og landet likevel. Det får avisen opplyst av Veli-Pekka Nurmi, direktøren for det finske ulykkesgranskningsbyrået OTKES.

Til Helsingin Sanomat sier Nurmi at det alltid er alvorlig når et fly lander på en reservert rullebane, «selv om ikke maskinene traff hverandre i dette tilfellet».

Pressekontakt i Norwegian, Astrid Mannion-Gibson, sier følgende i en uttalelse til VG:

– Vi har blitt kjent med en mulig hendelse med flyging D8351 fra Krakow til Helsinki på Helsinki flyplass i ettermiddag. Vi samarbeider nå med finske myndigheter for å finne ut av hva som kan ha skjedd. Vi kan ikke kommentere saken ytterligere på grunn av pågående undersøkelser.

OTKES skriver på Twitter at en farlig situasjon oppsto da et fly landet på en opptatt rullebane der et annet fly nettopp hadde landet, og at de har igangsatt foreløpige undersøkelser angående hendelsen.