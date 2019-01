FÅR EN ADVARSEL: Den russiske presidenten Vladimir Putin, her under en nyhetskonferanse i Moskva i desember i fjor. Foto: Alexander Zemlianichenko / TT NYHETSBYRÅN

NATO-sjef Stoltenberg advarer Putin: – Siste sjanse

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier at Russland nå har en «siste sjanse» når det gjelder utplasseringen av mellomdistanseraketter. Uttalelsen vekker stor oppsikt i russiske medier.

Publisert: 05.01.19 09:18

– Russland har nå en siste sjanse. Om de ikke overholder avtalen, har vi et stort problem, sier NATOs generalsekretær i et intervju med det tyske nyhetsbyrået DPA .

Det handler om at Russland må ødelegge sine 9M729-missiler – også kalt SSC-8 – som USA har krevd.

– Det er ingen nye amerikanske missiler i Europa, men det er nye russiske missiler, og det er det som setter trakten om mellomdistanseraketter i fare. SSC-8-raketten er mobil, vanskelig å oppdage, har kjernefysisk evne, reduserer varslingstiden og kan nå europeiske byer. Og dermed reduserer Russland terskelen for bruk av atomvåpen, sier Stoltenberg i intervjuet med DPA.

NATOs generalsekretær snakker også om at forsvarsalliansen har «mange forskjellige måter å reagere på» om russerne ikke følger anmodningen. Han vil likevel ikke spekulere i hvilke, men at dette «kan gjøre en vanskelig situasjon enda vanskeligere».

USA ga i begynnelsen av desember Moskva et 60 dagers ultimatum for å ødelegge sine SSC-8-missiler. Hvis Russland ikke brydde seg om det, ville det ikke være fornuftig for USA lenger å følge traktaten om mellomdistanseraketter, sa utenriksminister Mike Pompeo den gang.

Etter flere år med benektelse, har Russland endelig innrømmet at de har utplassert en ny type landbaserte mellomdistanseraketter kalt 9M729.

NATO-landene mener at dette er brudd på den såkalte INF-avtalen som Mikhail Gorbatsjov og Ronald Reagan undertegnet i 1987 – mellom det daværende Sovjetunionen og USA.

President Vladimir Putin har tidligere uttalt at han mener at russerne ikke bryter avtalen med sine nye raketter.

– Traktaten fra 1987 betydde at raketter med middels og kortere rekkevidde ble ødelagt, raketter fra 500 til 5000 kilometer. Jordbaserte missiler. Sovjetunionen hadde ikke andre. Det hadde USA, de hadde både sjø- og luftbaserte. Derfor var dette, fra vårt synspunkt, en ensidig nedrustning, har Putin uttalt ifølge gazeta.ru .

Selv om Russland er veldig feriestengt de første januardagene, har det kommet enkelte reaksjoner på Stoltenbergs uttalelser allerede.

– I dag ser vi et helt konglomerat av overtredelser fra USA, men de beskylder Russland for det samme, sier politologen Andrej Kosjkin til RT, gjengitt av nyhetsbyrået FAN .

– Vi hører stadig denne type uttalelser fra NATO-hold, men fra vår side har det ikke vært noen brudd på traktaten, hevder Kosjkin.

Oberst Vladimir Kosjelev kaller USA «uansvarlig» ifølge gazeta.ru .

– De trakk seg fra atomavtalen med Iran. De trakk seg fra klimaavtalen i Paris. Det samme skjer med traktaten om mellomdistansevåpen. Washington kommer til å trekke seg fra traktaten og deretter ikke fornye avtalen om reduksjon av strategiske offensive våpen, mener Kosjelev.

Opplysningene om 9M729-missilene er begrensede. Eksperter i Vesten antyder likevel at de kan ha en rekkevidde på cirka 2000 kilometer. De første prøveskytingene skal ha vært i 2015 etter omtrent ti år med utvikling. New York Times omtalte raketten første gang i juli 2014. Raketten skal være utviklet av Novator, som tilhører det statlig eide våpenselskapet Almas-Antei, hevdet en representant for USAs nasjonale sikkerhetsråd, Christopher Ford, i slutten av november.

Her kan du se bilder av rakettsystemet i den russiske avisen Argumenti i fakti

Selv om forholdet mellom NATO og Russland er vrient, mener Stoltenberg det er riktig å sette seg ned og prate med Moskva.

– Jeg stoler sterkt på dialog med Russland, fordi Russland er vår nabo, og Russland vil forbli vår nabo, sier Jens Stoltenberg i intervjuet med DPA.