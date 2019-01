Togulykken i Danmark: Åtte døde

UTENRIKS 2019-01-03T07:06:11Z

ODENSE (VG) På en pressekonferanse torsdag morgen opplyser politiet at antall omkomne har steget fra seks til åtte. Politiet har enda ikke identifisert fire av ofrene.

Publisert: 03.01.19 08:06 Oppdatert: 03.01.19 08:26

Dødstallet stiger etter den dramatiske togulykken på Storebæltbroen i Danmark . Ytterligere to personer er døde, og dermed har til sammen åtte personer mistet livet. Det bekrefter Arne Gram i Fyns politi på en pressekonferanse.

Det er fem kvinner og tre menn blant de døde. Ingen av dem er barn.

– Dessverre har våre undersøkelser i natt vist at det er ytterligere to drepte i toget enn det vi kunne verifisere i går, sier Gram.

– De fleste har sittet i den første vognen, sier han.

Fire av de døde er identifisert, mens det gjenstår for politiet å identifisere de siste fire. Politiet opplyser om at de bruker DNA-spor og tannkort for å identifisere de døde.

– Det har vært et tungt døgn, spesielt for de pårørende. Politiet ønsker gjerne å uttrykke vår dypeste kondolanse til de som er rammet.

Det var 131 passasjerer og tre medarbeidere om bord på toget da ulykken skjedde. Alle de døde er passasjerer, ifølge DSB. 14 fikk lettere skader, to moderate. Noen av dem er fortsatt innlagt, og Odense Universitetshospital vil redegjøre for tilstanden deres torsdag formiddag.

Slik skjedde ulykken

Rundt klokken 07.35 kjørte lyntogets åtte vogner opp på Storebæltsbroen, der det ble truffet av deler fra et motgående godstog på lavbroens første strekning i retning Sjælland.

Ulykken rammet hardest togets forreste vogn. Halve vognens venstre side ble revet opp, og vinduene knust. I vogn nummer to ble sidedøren most inn i vognen, og flere vinduer knust.

Den motgående vognen var fra Deutsche Bahn Cargo, og skulle frakte et vogntog med trailere til Carlsberg i Fredericia. Traileren på den første vognen etter lokomotivet løsnet og traff lyntoget, ifølge Havarikommisjonen.

Onsdag kveld meldte DSB at det jernbanen ville åpne for togtrafikk tidligst klokken 10 torsdag.

Kjørestrømanlegget er ødelagt på en strekning på 500 meter i det ene sporet, og 200 meter i det andre. Det er dette som er den viktigste årsaken til at togene ikke har kunnet passere, skriver Banedanmark i en pressemelding .

Nådde nesten vindgrense

Onsdag sa Bo Haaning i Havarikommisjonen til danske TV 2 at det kunne ta uker eller måneder før de kom til en konklusjon.

Blant opplysningene som skal vurderes, er vindhastigheten, hvordan godsvognen er lastet og hvilke regler Storebæltsbroen har for stenging.

Vindhastigheten skal ha nærmet seg punktet der godstog må senke hastigheten, skriver TV 2 . Hvis vindens gjennomsnittshastighet når 21 meter i sekunder, skal nemlig farten ned til 80 kilometer i timen.

– Vindhastigheten i tiden frem mot ulykken var under 21 meter i sekundet, og det var hard vind, så – jeg vet ikke om man kan si at det var tett på. Men jo, gjennomsnittshastigheten var mellom 20 og 21 meter i sekundet, sier teknisk sjef i Sund og Bælt Kim Agersø-Nielsen til Ritzau.