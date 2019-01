Rahaf Mohammed al-Qunun på hotellrommet hvor hun har barrikadert seg på flyplassen i Bangkok. Foto: Human Rights Watch / AP / NTB scanpix

Saudi-Arabia nekter for å ha tatt passet til kvinne som flyktet

UTENRIKS 2019-01-07T10:45:20Z

En 18 år gammel saudiarabisk kvinne sier hun er blitt fratatt passet på flyplassen i Bangkok. Hun hevder hun risikerer å bli drept hvis hun sendes hjem.

Publisert: 07.01.19 11:45

Rahaf Mohammed al-Qunun håper å få innvilget asyl i Australia og kom til Bangkok med et fly fra Kuwait lørdag. I intervjuer har hun sagt at hun risikerer å bli drept av mannlige slektninger i hjemlandet.

Al-Qunun hevder at hun i Bangkok ble lurt til å gi fra seg passet sitt av personer tilknyttet Saudi-Arabias ambassade i Thailand . Dermed kunne hun ikke reise videre til Australia. Myndighetene i Saudi-Arabia har avvist påstanden.

Immigrasjonsmyndighetene i Thailand sier al-Qunun må reise tilbake til Kuwait, og planen var at hun skulle dra med en flygning mandag formiddag lokal tid. Men hun var ikke om bord på dette flyet, og det ser i stedet ut til at hun har barrikadert seg på et hotellrom på flyplassen.

– Jeg forlater ikke hotellrommet mitt før jeg får møte FNs høykommissær for flyktninger. Jeg ønsker asyl, sier al-Qunun i en video lagt ut på Twitter.

Støttespillere

I løpet av halvannen dag har al-Qunun fått flere titusen følgere på Twitter, hvor hun skriver om situasjonen på flyplassen. Menneskerettsorganisasjoner og blant andre Tysklands ambassadør i Thailand forsøker å bistå henne.

En menneskerettsadvokat, Nadthasiri Bergman, opplyser at det gjøres forsøk på å få det thailandske rettsvesenet til å stanse deportasjonen. Så langt har dette ikke lyktes.

Al-Qunun sier hun har flyktet fra familien sin og at den har mishandlet henne både fysisk og psykisk. I tillegg har hun fortalt at hun har vendt seg bort fra islam og ikke lenger er religiøs, noe som er en svært alvorlig forbrytelse i Saudi-Arabia.

– Det er mulig jeg vil dø, så jeg ber om frihet, folkens, skriver hun på Twitter.

– Familieproblem

Sjefen for Thailands immigrasjonsmyndigheter, Surachate Hakparn, beskriver imidlertid saken som et «familieproblem». Han hevder at al-Qunun må sendes tilbake til Kuwait fordi hun ikke har penger eller noen returbillett.

Chargé d'affaires Abdullah al-Shuaibi ved Saudi-Arabias ambassade i Thailand nekter for at saudiarabiske myndigheter har bidratt til å stanse al-Qunun i Bangkok.

– Hun ble stanset av flyplassmyndighetene fordi hun brøt thailandske lover, sier al-Shuaibi.

Saudi-Arabia har fått mye internasjonal kritikk de siste månedene etter at den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept inne på landets konsulat i Istanbul.

Kvinner som flykter fra strengt islamske Saudi-Arabia, gjør det vanligvis for å unnslippe mannlige slektninger. I 2017 ble saudiarabiske Dina Ali Lasloom stanset på Filippinene da hun forsøkte å reise til Australia for å søke asyl.

Hun ble tvunget til å dra tilbake til hjemlandet, og det er ikke kjent hva som har skjedd med henne etter det.