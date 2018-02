VENNINNER I SORG: Julia Suconic (til venstre) og en venninne kom til minnestunden i går for å hedre sine venner som ble drept. Foto: Lech Klaudia

Knust far: - Jeg sendte henne på skolen. Hun skulle ha vært trygg der

Publisert: 16.02.18 11:03 Oppdatert: 16.02.18 17:04

UTENRIKS 2018-02-16T10:03:59Z

PARKLAND, FLORIDA (VG) Tusenvis av stearinlys bryter mørket. Julia Suconic og en hel by tar farvel med venner og kjære som ble drept i skolemassakren i Florida.

– Mange jeg kjenner har mistet noen. En i anatomi-klassen min er død. En veldig god venninne av meg ble skutt i skulderen, men er stabil og ok nå, sier Julia (15).

Hun forteller VG sin dramatiske historie med tillatelse fra foreldrene sine som står like ved henne.

Bare ett døgn etter drapsmannens herjinger er det minnesmarkering i normalt idylliske Parkland, nord for Fort Lauderdale.

Unge og gamle holder rundt hverandre. Mange gråter. Fra scenen i Pine Trails Park blir det forsøkt å sette ord på det som er uforklarlig.

Ute på den store gressplenen er det satt opp 17 hvite trekors, et for hvert av ofrene.

– Hun skulle være trygg

Da pappaen til 14 år gamle Jaime Guttenberg tar mikrofonen, blir det for mye for mange. Flere knekker sammen. Vi ser en sørgende kvinne som går i bakken og må hjelpes bort av politiet.

Det er bare ett døgn siden massedrapsmannen frarøvet Fred datteren. Han husker ikke om han rakk å si «jeg elsker deg» til henne da hun i all hast dro hjemmefra onsdag morgen.

– Dette gir ingen mening...det er umulig. Min 14 år gamle baby. Jaime var midtpunktet på festen, hun fikk oss til å le - og noen ganger til å gråte. Det er min jobb å beskytte mitt barn. Og jeg sendte henne på skolen. Hun skulle ha vært trygg der. Jeg vet ikke hva jeg gjør nå. Min kone er hjemme. Vi er knust, sier han.

Jaimes bror, Jesse, som også var elev på Marjory Stoneman Douglas videregående, overlevde massakren. Til sammen er det rundt 3000 elever på skolen.















Jaget ofre

Mange snakker om at det er et under at ikke flere ble drept. De takker snarrådige lærere som låste klasserommene da de skjønte hva som foregikk, og effektive redningsmannskaper og politi som ankom åstedet svært raskt.

Julia Suconic og vennene trodde først det var en brannøvelse da de evakuerte skolen. Trolig var det den 19-årige drapsmannen Nikolas Cruz som hadde utløst brannalarmen i håp om å få et høyest mulig drapstall.

– Da vi kom ut, hørte vi noen i skoleledelsen som gikk rundt med walkie-talkier og skrek «det er kode rød». Alle prøvde å finne foreldrene sine. Jeg snakket med faren min på telefonen, og jeg kom meg ut, sier Julia.

I mellomtiden gikk Nikolas Cruz inne og jaget ofre, iført gassmaske, bevæpnet med sitt halvautomatiske AR-15-gevær, et utall magasiner - og røykgranater.

Fra scenen i parken er det mange som har noe på hjertet om det forferdelige de har opplevd.

Men ikke mange fikk like stor applaus som sheriffen i Broward County, Scott Israel.

Ønsker endringer av våpenlov

– Dette var en sinnssyk, ond handling. Man kan aldri forutsi hva syke mennesker vil gjøre, men det er på tide vi introduserer sunn fornuft-våpenlover i denne delstaten, sier sheriffen, og fikk enorm jubel for sitt politiske budskap.

Han varslet at barns rettigheter må prioriteres – koste hva det koste vil – og at politikere som ikke gjør det, vil betale en høy pris.

– Hvis du er en folkevalgt, og vil fortsette å ha tingene som de er....hvis du beholde våpenlovene som nå, så vil du ikke bli gjenvalgt i Broward County, varsler Scott Israel.

Han opplyser at drapsmannen skjulte seg blant de flyktende skoleelevene.

Etter at Cruz hadde drept 14 elever og tre ansatte ved skolen, gikk han inn på kjøpesenteret Walmart, hvor han kjøpte seg noe å drikke på Subway. Like etter ble han pågrepet. Han tilstår å ha drept 17 mennesker.

I parken ljomer de taktfaste ropene «no more guns», «no more guns», «no more guns».

Spørsmålet er om ropene høres i Kongressen – og av president Donald Trump.