Den avsatte katalanske lederen Carles Puigdemont vil starte det som i praksis skal være en eksilregjering for regionen nordøst i Spania.

Puigdemont vil lede katalansk eksilregjering

NTB

Publisert: 03.03.18 03:50

Den avsatte katalanske lederen Carles Puigdemont sier han vil starte et «republikkråd» fra sitt eksil i Belgia. Det blir som en eksilregjering, sier han.

Puigdemont flyktet fra Spania etter at han og flere andre katalanske ledere ble siktet for oppvigleri i kjølvannet av folkeavstemningen og uavhengighetserklæringen i Catalonia. Han lever i eksil i Belgia og har gitt opp håpet om å bli valgt til katalansk president – i hvert fall foreløpig.

I et intervju med den britiske avisen The Guardian forteller han om planene for det nye såkalte republikkrådet han ønsker å lede.

– Det er som en eksilregjering. Det skal ikke operere i skyggen. Vi foretrekker å jobbe åpent og uten trusler eller frykt. Det er en regjering som må representere … vår politiske virkelighet, sier han. Puigdemont ønsker at rådet skal gjenspeile mangfoldet i Catalonia og vil invitere alle partiene til å delta.

– Vi må ha representanter fra lokalsamfunnene og sivilsamfunnet. Vi vil flytte oss fra det gamle politiske systemet med en regjering for folket til et nytt system med en regjering med folket.

Torsdag kveld sa han fra at han ikke kom til å stille som kandidat til valget av regional president i Catalonia. Han foreslo i stedet partifelle og parlamentariker Jordi Sanchez. Men Sanchez sitter i fengsel i Spania og etterforskes for opprør og undergravende virksomhet etter uavhengighetskampen i fjor .

Den spanske regjeringen tvangsoppløste regionalforsamlingen i Catalonia og skrev ut nyvalg etter å ha brukt makt for å prøve å stanse folkeavstemningen om uavhengighet. Avstemningen var på forhånd erklært ulovlig.