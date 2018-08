Nektet å håndhilse under intervju - får erstatning

Under jobbintervjuet nektet kvinnen å håndhilse på en mann på grunn av sin muslimske tro. Selskapet avbrøt ansettelsesprosessen, men er nå dømt til å betale 40.000 i erstatning.

Den muslimske kvinnen Farah Alhajeh hadde søkt jobb ved tolkfirmaet Semantix i Uppsala. Under jobbintervjuet ville hun ikke ta en menn ved firmaet i hånden, men hilste heller ved å legge hånden på brystet. Da avbrøt selskapet ansettelsesprosessen og fulgte henne ut av kontoret.

– Så snart jeg kom inn i heisen, gråt jeg. Det har aldri skjedd meg tidligere. Det føltes ikke bra, sier hun.

Siden anmeldte hun hendelsen til Diskrimineringsombudsmannen.

Dommen i Arbetsdomstolen er den første i sitt slag i Sverige . Domstolen mener at Alhajeh er utsatt for indirekte diskriminering. Selskapet må betale henne 40.000 kroner i erstatning.

– For første gang har vi en dom som utelukkende handler om et håndtrykk, og som sier at man ikke kan kreve av ansatte at de skal hilse på en bestemt måte, sier presseansvarlig Clas Lundstedt ved Diskrimineringsombudsmannen.

Domstolen mener at diskrimineringsloven må omfatte dette dersom Sverige skal leve opp til Europakonvensjonens krav.

– Selvfølgelig er det rimelig at en arbeidsgiver krever at de ansatte skal behandles likt, men man må kunne hilse på ulik måte, sier Lundstedt.

Selskapet har på sin side hevdet at de ikke kan akseptere andre måter å hilse på enn håndtrykk. De mener at hilsemåter med grunnlag i religion og gjør forskjell på kjønnene er krenkende og kan føre til konflikter på arbeidsplassen.

I Norge skal Diskrimineringsnemnda behandle en lignende sak. Den er klaget inn av en muslimsk lærer som ikke fikk fornyet vikariatet fordi han nektet å håndhilse på kvinnelige kolleger.