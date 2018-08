Tilhengere av opposisjonen møter i retten i Harare i Zimbabwe etter at de ble pågrepet i hovedkvarteret til opposisjonspartiet MDC. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Opposisjonen i Zimbawe: Blir jaktet på av soldater

NTB

Publisert: 04.08.18 13:36

Soldater gjennomsøker deler av Zimbabwes hovedstad Harare på jakt etter tilhengere av opposisjonen etter valget, sier talsmenn for opposisjonen.

– Mange mennesker ligger i skjul. Det er mer skremmende enn under Mugabe, sier Nkululeko Sibanda, en av topplederne opposisjonspartiet Bevegelsen for demokratisk endring.

Over 20 tilhengere av opposisjonen er allerede pågrepet og skulle lørdag framstilles i retten, anklaget for å ha oppildnet til vold og motstand i dagene etter det omstridte valget denne uka.

Det foreligger ingen uavhengig bekreftelse på at opposisjonelle jaktes på, og president Emmerson Mnangagwa har selv sagt at han ønsker å samarbeide med opposisjonen for å bygge opp igjen landet etter mange års vanstyre under Robert Mugabe.

Fakta om valget i Zimbabwe Zimbabwe holdt mandag valg på nasjonalforsamling og president, det første siden landets diktator Robert Mugabe ble styrtet av de militære etter 37 år ved makten.

Om lag 75 prosent av landets 5,6 millioner stemmeberettigede skal ha deltatt i valget.

Presidentvalget ventes å stå mellom regjeringspartiet ZANU-PFs kandidat Emmerson Mnangagwa (75) og Nelson Chamisa (40) fra opposisjonspartiet Movement for Democratic Change (MDC).

Mnangagwa, som har en fortid som etterretningssjef, sikkerhetsminister og finansminister, var i mange år en lojal støttespiller for Mugabe. Han ble innsatt som midlertidig president etter militærkuppet i november 2017.

Dersom ingen av kandidatene får over 50 prosent av stemmene, møtes de to som fikk flest stemmer til omkamp 8. september.

23 kandidater stilte til valg som president, mens hele 128 partier stilte liste til valget på ny nasjonalforsamling.

Foreløpige resultater viser at ZANU-PF har sikret seg flertall med minst 110 representanter i nasjonalforsamlingen, mens MDC har fått minst 41.

Den nasjonale valgkommisjonen har lovet endelige resultater senest lørdag. Kilde: NTB

Skyting mot opposisjons-tilhengere

Minst seks mennesker ble drept da soldater onsdag åpnet ild mot tilhengere av opposisjonskandidaten Nelson Chamisa, som beskyldte myndighetene for valgfusk.

Skytingen utløste en bølge av protester fra utlandet, og Mnangagwa har beskyldt opposisjonen for å stå bak.

Sibanda sier han er redd for at myndighetene skal bruke sammenstøtene som påskudd til å pågripe tilhengere av opposisjonen, men fredag sa Mnangagwa at han vil opprette en uavhengig kommisjon til å undersøke skytingen.

Chamisa avviste fredag valgseieren til Mnangagwa og beskyldte myndighetene for å ha manipulert opptellingen. Ifølge valgkommisjonen fikk Mnangagwa 50,8 prosent av stemmene, mot 44,3 for Chamisa.

Chamisa sier at opposisjonens egen opptelling viste at han vant. De vil derfor bestride resultatet i retten, men Chamisa oppfordrer samtidig alle tilhengerne til å avstå fra vold.

– Naivt å tro det ikke jukses

Det var stadige utsettelser av valgresultatet og det kan tyde på at resultatet blir manipulert til Mnangagwas fordel, mener Norsk Folkehjelp-rådgiver og Zimbabwe -ekspert Nina Tawanda.

Hun påpeker at det aldri tidligere har vært et valg i Zimbabwe uten valgfusk.

– Den statlige valgkommisjonen ZEC, som regnes for å være regjeringspartiet ZANU-PFs forlengede arm, utsetter og ser ut til å porsjonere ut valgresultatet. Historien viser at de gjør dette når de ser at det er ting som må «rettes på», sa Tawanda til NTB tidligere i uken.

– Spørsmålet vi må stille oss, er hvorfor det ikke skulle jukses denne gangen. Det vil være naivt å tro at Mnangagwa skulle reformere seg ut av sin maktposisjon, sier Tawanda.