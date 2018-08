SVERGES INN: Den nye australske statsministeren Scott Morrison sverges inn i Canberra 24. august. I bakgrunnen sitter hans kone Jenny. Foto: David Gray, Reuters

Interneringsøyer, homonekt og megakirker: Dette er Australias nye statsminister

UTENRIKS 2018-08-27T14:09:07Z

Scott Morrison danket ut sin forgjenger Malcolm Turnbull, kjent i det liberale partiet som «Mr. Harbourside Mansion». Nå skal han samle et parti som er «slått gul og blå».

Publisert: 27.08.18 16:09

ScoMo, som australierne kjekt kaller ham, seiler dermed inn som landets femte statsminister på like mange år. Siden 2010 er fire av statsministrene kastet av egne partifeller og har gitt Canberra tilnavnet «kupphovedstaden i Stillehavsregionen».

Så hyppige er utskiftningene at det er opprettet en egen Twitter-konto med den til enhver tid sittende statsministeren:

Ut med «Mr. Harbouside Mansion»

Etter en politiske betent uke i det Liberale partiet, ble statsminister Turnbull til slutt dolket i ryggen av sine egne og måtte overlate plassen til Morrison.

Turnbull har over tid gjort seg upopulær i den konservative fløyen i partiet ved å avholde folkeavstemning for likekjønnet ekteskap og ved å slutte seg til Parisavtalen, skriver The Guardian .

Styrtrike Turnbull, som er utdannet advokat og har jobbet som journalist, er også kritisert for en livsstil som få australiere kan relatere seg til. Det vitner blant annet strandeiendommen i den fasjonable bydelen Double Bay, som er regnet for å være Australias dyreste, om.

Brobygger

Mannen som skal hamle opp med det knestående partiet, er politisønnen Morrison, som kommer fra Sydneys søndre bydeler. Hans første oppgave blir å bygge broer mellom partiets moderate og den sterkt konservative fløyen.

– Vår jobb er å sørge for at vi ikke bare fører partiet, som den siste uken er slått gul og blå, sammen igjen, men også føre nasjonalforsamlingen sammen igjen, sa nyinnsatte Morrison.

Mener du å ha kontroll på australsk politikk? Ta den australske statministerquizen vår

En ambisiøs mann

50-åringen startet sin politiske karriere som direktør i Tourism Australia i 2006, skriver ABC .

Da godkjente han en reklamefilm som senere ble sensurert fra britiske TV-skjermer. Reklamefilmen viser hvite strender, outbackidyll, øl og kameler. Den slutter med modellen Lara Bingle som står på stranden i bikini og sier «So where the bloody hell are you?»

Han fikk et sete i nasjonalforsamlingen i 2007. Han beskrives som en ambisiøs mann som alltid drømte opp toppjobben i den australske regjeringen.

I 2009 ble han talsmann for migrasjon og statsborgerskap og ansiktet til «stopp båtene»-kampanjen. Der asylsøker som ankommer Australia med båt sendes til interneringsleirer på Stillehavsøyene Manus og Nauru på ubestemt tid.

– Dersom folk forsøker å komme hit på feil måte, får de ikke komme hit, var budskapet til Morrison.

I 2014 henvendte han seg direkte til asylsøkerne i en kontroversiell video.

– Dere bør dra hjem eller være forberedt på å bli internert i veldig, veldig lang tid.

På Nauru er det 800 asylsøkere , hvorav 120 er barn. FN har flere ganger rettet kraftig kritikk mot den australske asylpolitikken, skriver NTB.

Stemte nei til homoekteskap

Kritikere spør retorisk hvordan en så religiøs mann forener sin kristne tro med som kompromissløse politikk mot asylsøkere. ScoMo går fast i Horizon Penecostal megachurch sør i Sydney.

I kirken møtte han som tenåring sin kone Jenny. De to giftet seg da Morrison var 21, skriver Channel News Asia.

– De viktigste innflytelsene i livet mitt er familien min og troen min, har Morrison tidligere sagt.

Under folkeavstemningen om likekjønnet ekteskap var Morrison en tydelig figur på neisiden, der han spredte budskapet «det er greit å si nei».

– Jeg har alltid vært en tilhenger av å beholde den eksisterende definisjonen av ekteskap mellom mann og kvinne i ekteskapsloven, skrev Morrison på sin egen Facebook-side i forkant av folkeavstemningen.