«EXIT» I SIKTE? Statsminister Theresa May er i ferd med å drukne i kritikk fra både partifeller og opposisjonen. Også velgerne snur nå ryggen til hennes nye brexit-forslag.

Mays brexit-kompromiss kan gi «no deal»

Publisert: 24.07.18 15:06

PARIS (VG) Theresa Mays «hverken fugl eller fisk»-forslag til brexit, støter fra seg velgere over hele linja. Nå er det en reell mulighet for at britene kan bli uten en avtale i det hele tatt.

Det ferskt fremforhandlede brexit-forslaget som Theresa May fornøyd la frem i begynnelsen av juli, har skapt langt mer turbulens enn jubel i Storbritannia .

Ikke bare har utenriksminister Boris Johnson og brexit-minister David Davis gått av som en konsekvens, men også britenes viseforsvarsminister Guto Bebb trakk seg forrige uke, og de to konservative britiske politikerne Maria Caulfield og Ben Bradley sa nylig fra seg sine stillinger i Mays parti, i ren protest.

En fersk meningsmåling avslører likevel at Mays regjering har et enda større problem: Misnøyen med hennes brexit-plan begrenser seg absolutt ikke til politikere.

Bare én av ti velgere ville ha stemt for å støtte regjeringens forslag, og nesten halvparten mener forslaget er direkte dårlig for Storbritannia, viser en ny YouGov-måling utført for avisen The Times.

FORETREKKER BORIS Kun 16 prosent av velgere mener Theresa May takler brexitforhandlingene bra, sammenlignet med 34 prosent som mener Boris Johnson ville gjort en bedre jobb. (YouGov/ The Times )

Velgerne dropper Mays parti

May har slitt med populariteten lenge, men den ferskt utformede strategien for britenes fremtid utenfor EU har definitivt ikke hjulpet på oppslutningen.

YouGov-meningsmålingen viser at hele 38 prosent av britene ville støttet et helt nytt parti på høyresiden som var sterk i sin pro-brexit-overbevisning.

Det ville utgjort en direkte trussel til Mays konservative parti, som er splittet i synet på hvorvidt en sorti fra EU er det beste for landet.

Målingen avslører også at 24 prosent av briter ville stemt på et fiktivt nytt, høyreradikalt parti med en anti-innvandring og anti-islampolitikk.

Én av tre ville ha støttet et nytt, sentrumsorientert anti-brexit-parti, viser gallupen.

– Hverken fugl eller fisk

Førstelektor ved Universitetet i Agder, Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad, mener Mays store problem er at forslaget hennes er et kompromiss som i første rekke handler om at May skal blidgjøre sitt eget parti, og ikke hva som er det beste for landet.

– Dette forslaget er hverken er fugl eller fisk. For dem som ønsker et klart brudd med tollunionen og stengte grenser, bryter ikke forslaget tilstrekkelig med EU. For dem som ønsket å forbli i den europeiske unionen, er forslaget ikke tett nok opp mot et medlemskap. May tilbyr én fot på innsiden, og én fot på utsiden av EU, og det er ikke godt nok for noen, forteller Mustad til VG.

Ny folkeavstemning

Brexit-kjenner Mustad sier man aldri tidligere har sett en splittelse i det konservative partiet som kan måle seg med det vi har opplevd den siste uken i Underhuset.

Han mener, i likhet med en del britiske parlamentsmedlemmer, at det eneste som kan løse opp i denne floken er en ny folkeavstemning om brexit.

Det kunne gitt May et nytt mandat til forhandlingene. Dette er en variant som diskuteres mye i britisk media nå, men sannsynligheten for at det skjer er forsvinnende liten, mener førstelektor Mustad.

– Slik det står nå, er denne muligheten ikke-eksisterende, fordi det ligger så mye prestisje i å gjennomføre dette. Mays mål er å få Storbritannia ut av EU med det mandatet hun har fra 2016, sier Mustad til VG, og legger til:

– Jeg mener den politiske situasjonen er helt uholdbar, det er disse to siste årene et bevis på.

PSSSST! Hermetikk og trailerkø De siste dagene har stadig flere store selskaper gått ut med advarsler om hvilke konsekvenser en «no deal» kan få. Nettshoppingsgigannten Amazons britiske sjef er blant dem som advarer mot tilstander av «sivil ulydighet» kun uker etter et slikt scenario. Brexitkritikere frykter at tilgangen på varer og tjenester kan bli så dårlig, at de må bunkre opp med boksemat, og at motorveier kan bli brukt som parkeringsplasser for vogntog som venter på fortolling, skriver Independent.ta

«No deal» stadig mer aktuelt

Nå har Storbritannia frist på seg til oktober til å bli ferdig med forhandlingene. For å nå denne fristen, må britene i tøffe forhandlinger med EU, og sannsynligvis gi seg på en rekke punkter, mener Mustad.

– Britene har trodd at de selv kan velge hvilken variant av brexit de ønsker, men 66 millioner briter har i bunn og grunn liten påvirkningskraft overfor EUs over 500 millioner innbyggere. Jeg tror at EU kommer til å diktere neste runde også, og så er det opp til Storbritannia å bestemme om det er godt nok for dem, eller om de vil gå ut av EU uten en avtale. Det kan bli et katastrofalt valg for dem, mener førstelektor Mustad.