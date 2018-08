MINNESEREMONI: Cindy McCain, konen til avdøde John McCain ved kisten. Foto: Ross D. Franklin / POOL / REUTERS

Følelsesladet minneseremoni for John McCain

UTENRIKS 2018-08-29T20:19:22Z

Onsdag ble den første minneseremonien for den avdøde senatoren John McCain holdt i Arizona. McCain bisettes søndag.

NTB

Even Lübeck

Publisert: 29.08.18 22:19 Oppdatert: 29.08.18 23:14

McCains kiste var drapert med det amerikanske flagget under den første av minneseremoniene for den avdøde Arizona-senatoren. Onsdagens minneseremoni fant sted i Capitol-bygningen i Arizonas delstatshovedstad Phoenix.

Medlemmer av McCains familie, i tillegg til flere lokale politikere, var blant dem som var til stede. Datteren Meghan klarte ikke holde tårene tilbake da hun sto ved farens kiste.

Fredag vil det bli en ny minnemarkering i Washington, før McCain bisettes ved krigsskolen i Annapolis i Maryland søndag.

Døde lørdag av hjernekreft

McCain døde lørdag 25.august av en aggressiv form for hjernekreft etter at familien hans dagen før opplyste at han hadde besluttet å avslutte behandlingen.

Han hadde uansett levd lenger enn prognosene for den alvorlige kreften tilsa. Kontoret hans opplyser at han døde på sin ranch i Arizona lørdag ettermiddag.

McCain var i seks år krigsfange etter å ha blitt skutt ned over Vietnam og kom hjem som krigshelt etter å ha blitt torturert på det groveste.

Han har vært senator i seks perioder – over 30 år, og var kjent for å være en uavhengig røst, som i de siste årene var sterkt kritisk til president Donald Trump.

Han var Republikanernes presidentkandidat i 2008, men tapte mot Barack Obama. McCain fikk 173 valgmannsstemmer, Obama fikk 365. Etter tapet vendte han tilbake til Senatet, og i senere år har han vært mindre og mindre i rampelyset, selv om han har vært kritisk til Trump de siste årene.