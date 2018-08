Leide luksusbil i Dubai - fikk nesten 400.000 kroner i bøter

Publisert: 06.08.18 21:56

UTENRIKS 2018-08-06T19:56:06Z

Den britiske turisten brøt fartsgrensen minst 33 ganger i timene etter at han leide luksusbilen.

Det er den statlige avisen The National som omtaler den svinedyre kjøreturen i slutten av juli. Ifølge utleiefirmaet mottok de varsler om fartsbøter mellom klokken 02.31 og 06.26 natt til 31. juli – dagen etter at briten leide en Lamborghini i De forente arabiske emirater .

En liste fra politiet viser at han i løpet av disse fire timene brøt fartsgrensen minst 33 ganger.

Stor oversikt: Slik unngår du overraskende bøter på ferie

Briten skal ha holdt en fart på opptil 230 km/t, noe som gjorde utslag på samtlige fotobokser langs veien. Ifølge avisen var flere av bøtene med kun minutters mellomrom. Til sammen ble regningen på omtrent 393.000 kroner.

Bilforhandler Faris Iqbal i Saeed Ali Rent sier at turisten betalte i overkant av 13.000 kroner for to dager, og at han la igjen passet sitt som garanti. Han forteller at de foreløpig ikke har bedt om å få tilbake bilen, fordi de frykter å bli ansvarlige for å betale bøtene.

Frykten er ikke ubegrunnet: Når en turist leier en bil i Forente Arabiske Stater er det bilens registrerte eier som står ansvarlig. I dette tilfeller er det altså utleiefirmaet.