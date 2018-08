BOMBET: Én av eksplosjonene forårsaket av Israels bombing av Gaza by onsdag kveld. Foto: Khalil Hamra / NTB scanpix

Gravid kvinne og barn drept i israelsk gjengjeldelsesangrep

En serie raketter ble avfyrt fra Gazastripen mot Israel onsdag, og Israel svarte med å bombe 12 mål, der tre personer ble drept og minst ni skadd.

Den første meldingen på Twitter fra den israelske hæren gikk ut på at åtte raketter var skutt mot Israel fra Gazastripen onsdag kveld. Kort tid etter kom meldingene om at Israel var i gang med et gjengjeldelsesangrep, mens rakettene fra Gaza fortsatte å regne over Israel. Mange traff byen Sderot og omkringliggende områder.

I byen Deir el-Ballah døde en 23 år gammel kvinne, gravid i niende måned, og hennes 18 måneder gamle datter da hjemmet deres ble truffet. Barnefaren ble skadet, opplyser helsemyndighetene i Gaza by natt til torsdag.

Ytterligere én mann (30), medlem av Hamas, ble drept da bilen han kjørte ble truffet av en bombe nord i Gaza sent onsdag. Åtte andre personer ble skadet i de israelske angrepene.

70 raketter

Tre israelere skal ha fått mindre skader fra rakettene.

Ifølge den israelske hæren er det snakk om rundt 70 raketter til sammen, hvorav 11 ble stanset av rakettforsvarssystemet Iron Dome og de fleste andre havnet i åpent landskap uten å skade noen. Israel svarte med å bombe 12 tilholdssteder for terrorister på Gazastripen, inkludert en fabrikk som produserer tunneldeler og sement.

Israelsk fjernsyn viste bilder av hjem og biler med store skader etter å ha blitt truffet av raketter, og deler av Sderot ble onsdag kveld avstengt mens politi og bombeenheter gjorde opprydnings- og sikringsarbeid.

FN fordømmer

FN har fordømt angrepene fra Hamas som skal ha provosert fram motangrepet fra Israel.

– Jeg er dypt bekymret over den siste opptrappingen i voldelighetene mellom Gaza og Israel, og spesielt over alle rakettene som i dag ble skutt mot lokalsamfunn sør i Israel, sier FN-utsending Nikolaj Mladenov i en uttalelse.

Han betegner situasjonen som et tilbakeskritt.

Oppblussingen i konflikten sammenfaller med Egypts innsats for å få på plass en våpenhvile mellom partene, som møttes fredag.

Slår tilbake

Den siste utviklingen begynte tirsdag, da to medlemmer av Hamas-bevegelsens væpnede gren, Ezzedine al-Qassam-brigadene, ble drept i et israelsk droneangrep på Gazastripen. Hamas sverget hevn.

Tidlig onsdag hevdet den israelske hæren at væpnede menn hadde skutt mot arbeidere i ferd med å bygge en barriere langs den nordlige grensen på Gazastripen. Hamas har ikke påtatt seg ansvar for skytingen, men Israel slo tilbake mot en av Hamas sine poster like etterpå. Deretter fulgte rakettene mot Israel fra Gaza.

Den spente situasjonen har bygget seg opp siden 30. mars. Siden da er 163 palestinere drept av israelere i sammenstøt og demonstrasjoner. Én israeler er drept av en palestinsk snikskytter.

Israel og Hamas har utkjempet tre kriger siden 2008. Den siste var i 2014 og kulminerte med en anstrengt våpenhvile.