MYE BRUKT: De laserstyrte Paveway-bombene, blant annet produsert av Raytheon, er funnet i flere ruiner etter massedrap i Jemen. Foto: Raytheon

Selger bomber til Saudi-Arabia: Opposisjonen reagerer kraftig på milliardinvestering

2018-08-21

Arbeiderpartiet ber Finansdepartementet få en ny vurdering, mens SV og MDG krever en slutt på Norges investering i bombeprodusenten Raytheon.

Tirsdag morgen skrev VG at det norske oljefondet investerer milliarder i selskapet Raytheon , som selger bomber til Saudi-Arabia. Det islamistiske og totalitære kongedømmet har i tre år vært i krig i Jemen, der bombene fra Raytheon er brukt i drap på sivile.

I 2017 eide Oljefondet nesten en prosent av det amerikanske selskapet, til en verdi av 4,2 milliarder kroner.

Nå reagerer Stortings-opposisjonen på opplysningene VG har publisert:

– Etikkrådet må vurdere å utelukke Raytheon fra Oljefondet, og jeg forventer at Finansdepartementet også ber om en slik vurdering, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Svein Roald Hansen, til VG tirsdag kveld.

Hansen, som sitter i Finanskomiteen, forutsetter at Etikkrådet følger dette også ut fra retningslinjene om «grove og systematiske brudd på menneskerettighetene» og «krenkelse av individets rettigheter i krig og konflikt».

– Dette kan også gi grunnlag for utelukkelse, sier Hansen.

– Profitterer på en svært blodig krig

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski sitter i finanskomiteen for SV, og sier at det «helt klart» ikke er akseptabelt at Oljefondet har investert i Raytheon.

– Selskapet profitterer nå på den svært blodige krigen i Jemen. Oljefondet bør trekke seg ut av dette selskapet og gjennomgå om det er andre selskaper som er i samme situasjon, sier hun.

Kaski mener investeringen viser at det er hull i dagens regler for ansvarlige og etiske investeringer.

– Dette er noe vi vil følge opp i spørsmål til regjeringen, og SV vil ta initiativ til en gjennomgang av investeringer i våpenindustrien i forbindelse med vårens behandling av stortingsmeldingen for Oljefondet.

– Kan ikke finansiere velferd slik

Miljøpartiet De Grønne ønsker å ha en full gjennomgang av fondets innretning.

– Vi vil renske det for selskaper som er involvert i brudd på menneskerettighetene, og som står for alvorlige krigsforbrytelser, sier Arild Hermstad, nasjonal talsperson for MDG til VG.

– Det er hjerteskjærende å se hvordan uskyldige barn drepes og lemlestes. Det norske folk kan ikke finansiere fremtidens velferd ved å eie våpenselskaper som selger til land som bomber sivile, sier han videre.

Hvem har ansvaret?

Da VG mandag ettermiddag kontaktet de ulike instansene involvert i investeringen, var dette forklaringene:

Oljefondet sa at de følger rådene fra Etikkrådet. Etikkrådet sa at de følger retningslinjene som er tegnet opp av Finansdepartementet.

Tirsdag ettermiddag sier Finansdepartementet til VG at retningslinjene er «utviklet over tid og er forankret i Stortinget »

Spørsmålene VG stilte departementet var:

Er det greit at Norge investerer så mye penger i et selskap som selger bomber som brukes i krigen i Jemen? Vurderer dere å legge inn flere kriterier om investering i selskap som produserer konvensjonelle våpen?

Statssekretær Marianne Eikvåk Groth svarte ikke på VGs spørsmål, men sier likevel:

– Finansdepartementet har ansvaret for rammeverket for forvaltningen, og det jobber vi systematisk med. Vi gjør rede for dette blant annet gjennom fondsmeldingen som vi legger frem for Stortinget hver vår.

– Må ikke skje igjen

En rekke organisasjoner søker også nå endring i hvordan slike investeringer vurderes. I tillegg til Fremtiden i våre hender, som uttalte seg tirsdag morgen, reagerer Redd Barna.

– Nordmenns pensjon bygges på en brutal krig som dreper sivile hver eneste dag. Det er uforståelig og uakseptabelt at det er slik vi skal tjene pensjonspengene våre. Her må Oljefondet trekke seg ut, og sikre klare retningslinjer slik at denne type investeringer ikke skjer igjen, sier generalsekretær Tove R. Wang til VG.

– Styrker bånd til Saudi-Arabia

Changemakers leder Embla Regine Mathisen sier:

– VG belyser en svært viktig sak som det helt nødvendig at offentligheten vet om, at Norge eier aksjer i Raytheon. Norge tjener penger på krigføringen, og på en menneskerettsversting som Saudi Arabia.

Videre sier hun at Norge ikke bare tjener på aksjekjøp, men også direkte gjennom salg av militærmateriell, noe VG har skevet en rekke saker om :

– Norge styrker sine bånd til Saudi Arabia, både politisk, gjennom Oljefondet, og gjennom salg av krigsmateriell. I 2017 solgte vi krigsmateriell for hele 41 millioner til Saudi Arabia. Dette er en svært skummel trend.

PS: Det er ikke bare det norske Oljefondet som er involvert i Raytheon. De norske våpen- og ammunisjonsselskapene Nammo og Kongsberggruppen har også et tett samarbeid med det amerikanske selskapet.