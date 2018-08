OMFATTENDE: Svart røyk dekket hele motorveien etter eksplosjonen. Foto: Det italienske brannvesenet via Reuters

Lastebil eksploderte i Italia: Minst to døde og opptil 70 skadet

Publisert: 06.08.18 16:50 Oppdatert: 06.08.18 18:21

Bilder fra stedet viser flammer og svart røyk som veltet opp mot himmelen etter eksplosjonen.

Lastebilen skal ha fraktet flytende petroleumsgass (LPG) da den mandag formiddag kolliderte med en annen lastebil, og deretter eksploderte på en motorvei i nærheten av Bologna. Deler av en motorveibro kollapset i eksplosjonen, som politiet omtaler som en ulykke.

Politiet bekrefter mandag ettermiddag at minst to personer har mistet livet, og at mellom 60 og 70 personer er skadet. Ifølge La Repubblica er omtrent 14 personer alvorlig skadet.

Eksplosjonen utløste en sjokkbølge som knuste vinduer i forretningsbygg og boliger i området rundt ringveien, skriver La Repubblica. Flere av politifolkene ble skadet. Andre ble skadet av knust glass som fløy gjennom luften etter at vinduer i nærliggende bygninger eksploderte, melder den private fjernsynskanalen Sky TG24.

Eksplosjonen satte også biler som sto på parkeringsplassen utenfor en bilforhandler under ringveien, i brann.