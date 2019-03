Internettsensasjonen April fødte sin femte sjiraffkalv

Lørdag fødte den 17 år gamle sjiraffen en hannkalv etter 15 måneders drektighet.

Publisert: 16.03.19 22:35







Sjiraffen April ble verdenskjent i 2017 da hun fødte sin fjerde kalv på direktesendt video for nesten 1,2 millioner seere. Lørdag ble direktesendingen av hennes femte fødsel sett av mer enn 300.000 mennesker, ifølge Animal Adventure Park i New York.

– Suksess! Med en gjennomsnittlig 15 måneders drektighet, er vi takknemlige for å ha fått en frisk kalv på bakken, som blir tatt hånd om av mor, sier eieren av parken, Jordan Patch, til AP.

Han forteller at hver eneste sjiraffødsel teller når antall ville sjiraffer går ned. Sjiraffer er på Verdens naturvernunions rødliste for truede arter. To av totalt ni sjiraffarter er listet om «kritisk truet». Befolkningsvekst er den største trusselen mot sjiraffer i Afrika. Totalt finnes det bare rundt 90.000 ville sjiraffer igjen. Omtrent 1.200 lever i fangenskap.

April har imidlertid gjort sitt for å få sjiraffbestanden til å bestå. Hun har nå gitt liv til fire hanner og én hunn.

Dyreparken opplyser at det vil bli holdt en navnekonkurranse for den ferske sjiraffkalven.

Det er Aprils andre barn sammen med den 10 år yngre hannen Oliver. I 2017 fikk de hannen Tajiri som betyr «håp». Parken forteller at Tajiri snart vil starte på sin egen familie etter at de tok inn hunnen Johari i januar.

Sjiraffer kan bli opp mot 6,1 meter høye og veier omtrent 800 kilo.

MOR OG SØNN: Animal Adventure Park delte lørdag dette bilde av April sammen med sin nyfødte kalv. Foto: TT NYHETSBYRÅN