FORBEREDER: Bak gjerdene er arbeidet med å klargjøre gravene på Memorial Park Cemetery i gang. Foto: Terje Bringedal, VG

Her skal de ta farvel med terrorofrene

CHRISTCHURCH (VG) Det har gått tre døgn siden de en av de grusomste dagene i New Zealands historie, men fortsatt er det mange som ikke vet når de kan få se sine kjære for siste gang.

Ved Memorial Park Cemetery øst for sentrum skal flere av de 50 som ble drept i moské-terroren gravlegges. Bak gjerder dekket med hvite presenninger og voktet av bevæpnet politi har det blitt jobbet på spreng de siste dagene. Når VG er der mandag morgen, er det fortsatt stor aktivitet på stedet.

SPERRET AV: Politiet passer på at ingen uvedkommende tar seg inn på Memorial Park Cemetery øst for sentrum i Christchurch. Foto: Terje Bringedal, VG

Statsminister Jacinda Ardern sa søndag at noen av drepte er fraktet ut av likhuset på Christchurch Hospital, og hjem til sine familier.

Flesteparten holdes fortsatt igjen til stor smerte for de mange pårørende. I muslimsk tro skal de døde helst gravlegges innen 24 timer etter at de har gått bort.

VG møtte en av dem som havnet midt i terroren – her forteller han om dramaet:

Politisjef Wally Humaha sa sent søndag kveld at politiet hadde forståelse for frustrasjonen, men forklarte hvorfor det hadde tatt så lang tid. Og hvorfor de fleste ikke fått beskjed om når de 50 drepte kan stedes til hvile.

– Vårt hovedfokus er at familiene skal få sine kjære tilbake så fort som mulig slik at de kan utføre vaskeritualene etter islamsk tro, sa han.

BLOMSTERHAV: I nærheten av Noor-moskeen har mange lagt ned blomster til minne om ofrene. Foto: Terje Bringedal, VG

Ifølge politiet har prosessen tar lang tid fordi de har jobbet på spreng med blant annet åstedsundersøkelser, sikring av bevis, deriblant kategorisering av eiendeler, en verdig flytting og identifisering av likene og den faktiske obduksjonen.

Når alt dette er på plass skal kroppene frigjøres slik at Ghusl-prosessen kan starte. Ifølge lokalavisen Press har 90 eksperter vært involvert i identifiseringsprosessen, 20 av dem er fløyet inn fra utlandet.

– Ingenting er verre enn om noen får tilbake feil kropp. Det finnes eksempler fra utlandet der det har skjedd fordi man har ønsket å gjøre ting fortere. Det skal ikke skje her, sier sjefspatolog Deborah Marshall.

VG I CHRISTCHURCH: Journalist Erlend Fernandez Stedding og fotograf Terje Bringedal.

VG var mandag morgen lokal tid i kontakt med Muslim Association of Canterbury, en paraplyorganisasjon for muslimer i fylket Christchurch ligger i. De opplyser at de foreløpig ikke vet når de kan sette i gang med begravelsene.

– Det kommer info på våre nettsider når vi vet noe mer, sier de.

Ifølge politiet har de i tett dialog med muslimske ledere blitt gjort forberedelser de siste dagene slik at gravplassene blir klargjort i tråd med islamske tradisjoner.