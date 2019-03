MEDISINLAGER: Enn så lenge er medisinskapene fulle, men på grunn av brexit er det enorm usikkerhet om hva som venter, forteller anestesilege Tom Dolphin. Foto: Ahmed Fawad Ashraf/VG

Slik forbereder Storbritannia seg på massiv medisinmangel

LONDON (VG) Storbritannia kan komme til å bruke minst 100 millioner kroner på å hamstre medisiner før brexit. I Europa er det allerede medisinmangel – i verste fall kan viktige medisiner bli seks måneder forsinket.

Anestesilege Tom Dolphin holder opp narkosemiddelet Propofol-Lipuro. Nederst på etiketten står det Made in Germany. Som mange andre medisiner sykehusene bruker hver dag er også denne importert fra EU .

pullquote – Vi har gått gjennom alt utstyr og medisiner på sykehuset for å få oversikt over hvor ting kommer fra.

Ikke bare medisiner, men også kanyler, plastrør og sprøyter er importert.

– Denne pustemasken er laget i Bosnia, sier Dolphin mens han leser på baksiden av en pakke.

Enn så lenge er skapene fulle, men på grunn av brexit er det enorm usikkerhet rundt hva som venter.

HAMSTRER: En rekke medisiner blir lagret på et ukjent sted. Trolig er det medisiner som insulin, blodfortynnende og antibiotika. I bildet er narkosemiddel. Foto: Ahmed Fawad Ashraf/VG

I dag fylles skapene av seg selv. Medisiner kommer enkelt over grensen fordi Storbritannia er med i EU og tollunionen. Etter brexit regner myndighetene med store forsinkelser. Det kan bli lange køer i tollen.

Attpåtil er Europa allerede i en alvorlig medisinmangel.

Hamstrer medisiner, men hvilke?

Verst tenkelige scenario er at medisiner blir seks måneder forsinket. Det skrev helseminister Stephen Hammond i et brev i begynnelsen av februar.

Han har opprettet et medisinlager som skal forsyne hele Storbritannia med medisiner i seks måneder. Prislappen kan komme opp i «titalls millioner pund», skriver det medisinske tidsskriftet Pharmaceutical Journal.

En del av pengene går til å leie kjølerom med riktig temperatur.

VG har spurt departementet hvilke medisiner de lagrer og hvordan de lagrer dem, men ikke fått svar. Ifølge britiske medier er det snakk om minst 60.000 paller med medisiner.

MANGLER: – Brexit har satt folkehelsen på spill, mener anestesilege Tom Dolphin. Storbritannia mangler over 40.000 sykepleiere. Foto: Peter Byrne / PA Wire

Tom Dolphin forteller at heller ikke helsepersonell vet mer. Grunnen er at myndighetene ikke vil skape uro.

– De vil ikke skape panikk. Skjer dét begynner folk å hamstre og det er selvforsterkende. Da vil flere og flere fly på apoteket og tømme hyllene.

– Hvilke medisiner tror du lageret er fylt med?

– Jeg ville samlet medisiner som flest folk trenger. Insulin, antibiotika, kreftmedisiner og blodfortynnende.

Setter folkehelsen på spill

Han jobber på et sykehus sentralt i London. Her har han vært i fire år. VG får besøke ham på jobb mot at sykehuset ikke blir nevnt. Helsedepartementet er strenge på hva sykehusene sier om brexit og medisinkrisen, nettopp for å unngå panikk.

Dolphin kan uttale seg fordi han er med i gruppen «NHS against brexit». NHS er det statlige helsevesenet i Storbritannia og har 1,3 millioner ansatte over hele landet. Leger, sykepleiere, jordmødre, hjelpepleiere.

75 prosent av disse ønsker ikke at brexit skjer, skriver The Guardian.

9 av 10 sykepleiere borte

– Politikerne setter nasjonens helse på spill. Når vi forlater EU forlater vi også mange fagmiljøer, for eksempel de som forsker på kreft, sier Dolphin.

– Tenk på alle mulighetene vi går glipp av.

Han mener medisinlageret er en overfladisk løsning. Følgene av brexit er mye mer for alvorlig for britisk helse ifølge ham, og noen er alarmerende.

VELKOMMEN: Jordmødre er de første som møter det nye mennesket som kommer til verden. Etter brexit-avstemningen har antall jordmødre fra EU-land gått ned 90 prosent. Foto: Andrew Matthews / PA Wire

– Etter avstemningen i 2016 har antall jordmødre og sykepleiere som kommer fra EU-land gått ned 90 prosent. 9 av 10 har sluttet å komme, sier Dolphin.

Samtidig melder fagforeningene til sykepleiere og jordmødre at de trenger nesten 50.000 ansatte. Minst seks av Dolphins kolleger, de fleste sykepleiere, har pakket sakene og reist fra Storbritannia. Usikkerheten er for stor.

Nå driver «NHS against brexit» kampanje for en ny folkeavstemning. Det er det eneste fornuftige. Folk vet mer nå enn da de stemte brexit i 2016, mener Dolphin. Men han mener mange briter fortsatt vil stemme på tvers av sine interesser, sier han.

– Det er tydelig at folk ikke tar innover seg konsekvensene vi nå vet av å forlate EU. Det britiske folk lider av kognitiv dissonans.