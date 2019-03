PÅ REISE: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide reiser fra søndag til tirsdag til Palestina, Israel og Egypt. Foto: Roger Neumann

Utenriksministeren til Midtøsten: – Situasjonen er svært utfordrende

Søndag møter Ine Eriksen Søreide Israels svært pressede statsminister Benjamin Netanyahu og Palestiners president Mahmoud Abbas. Om situasjonen på Gaza, sier hun at situasjonen haster.

Publisert: 10.03.19 15:57







– Det blir viktig å drøfte den krevende situasjonen, særlig i og omkring Gaza , med begge parter. Det haster å gjennomføre tiltak og prosjekter som vil bedre levekårene i Gaza, sier Søreide til VG i forkant av møtene i Israel og Palestina søndag og mandag.

Den norske utenriksministerens er tre dager i regionen blant annet for å forberede vårens møte i Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC), som ledes av Norge.

les også 24 timer i Gaza: Dette er hverdagens prøvelser

Situasjonen på Gazastripen har vært ekstra krevende den siste tiden. I en ny rapport fra FN, slår granskere fast at israelske soldater med overlegg skjøt mot barn og helsearbeidere under det siste årets demonstrasjonene på Gazastripen, der 189 mennesker ble drept.

MANGE DREPT: 189 mennesker er drept av israelske styrker det siste året ved grensegjerdet som skiller Gaza-stripen fra Israel. Foto: Harald Henden/VG

«Israel kan ha begått forbrytelser mot menneskeheten», mener FN-granskerne, som mener at Den internasjonale straffedomstolen ICC i Haag må inn i bildet.

I tillegg er den økonomiske situasjonen i den lille, omstridte landstripen på bristepunktet. UD melder at Norge ønsker å bidra til i det minste et minimum av økonomisk stabilitet.

– Det er også viktig å bidra til å styrke den palestinske økonomien, som er meget sårbar, sier Søreide.

– Norges langsiktige mål har vært å bidra til opprettelsen av en selvstendig palestinsk stat. Er det fortsatt noe realistisk håp om en tostatsløsning mellom Israel og Palestina?

– Til tross for at situasjonen er svært utfordrende, mener jeg at tostatsløsningen fortsatt er den eneste bærekraftige muligheten for en varig fredsløsning mellom israelere og palestinere, sier Søreide.

SISI OG KRONPRINSEN: Egypts president Abdel Fatah al-Sisi møter Søreide kommende tirsdag. Her fotografert med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin-Salman. Foto: BANDAR AL-JALOUD / Saudi Royal Palace

Møter Egypts omstridte president

På tirsdag reiser Søreide videre til Egypt, der hun blant andre skal møte landets president Abdul-Fattah al-Sisi.

– Egypt spiller en viktig rolle i både Midtøsten og Afrika, og er engasjert i det internasjonale arbeidet for å løse globale utfordringer, sier Søreide til VG.

Hun forklarer videre:

– Det er viktig for Norge og vår rolle i regionen å ha dialog med Egypt, ikke minst med tanke på å stabilisere situasjonen i Gaza.

– President Sisi er en mann med et svært kritikkverdige forhold til menneskerettighetene. Hvordan snakker dere med ham om det temaet?

– Menneskerettighetssituasjonen i Egypt er utfordrende. Norge følger utviklingen sammen med nærstående land, blant annet EU. Menneskerettigheter er et tema i vår bilaterale og multilaterale dialog med egyptiske myndigheter. Vi har også gitt anbefalinger til Egypt i FN menneskerettighetsråd i Genève og i New York.