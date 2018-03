MISTET MANNEN: Dronning Margrethe, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary i bisettelsen til prins Henrik i februar. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

En av tre dansker mener Margrethe bør abdisere

Publisert: 02.03.18 06:26 Oppdatert: 02.03.18 07:45

Monarkiet har stor støtte i Danmark, men hver tredje danske hadde gjerne sett at dronning Margrethe abdiserte, viser en ny undersøkelse.

Snaut halvparten av danskene synes Margrethe bør bli sittende på tronen, ifølge undersøkelsen, som er gjennomført av Voxmeter. Drøyt 30 prosent mener hun bør overlate jobben som statsoverhode til kronprins Frederik. Målingen er gjennomført i dagene etter prins Henriks begravelse .

I en lignende måling i 2012 var det bare rundt 25 prosent som mente dronningen burde trekke seg tilbake, mens 60 prosent ville beholde den sittende monarken. Kongehusekspert og doktorand Lars Hovbakke Sørensen tror ikke målingen er et uttrykk for at danskene er misfornøyd med Margrethe.

– 47 prosent av dem som har svart, er på linje med dansk tradisjon. Det er nesten 500 år siden vi hadde en monark som trakk seg tilbake mens han fortsatt var i live, sier Sørensen.

– At det tross alt er en tredel som synes det motsatte, må man ta som et uttrykk for at de synes det er synd dersom dronning må bli sittende på tronen i sin alderdom, hvis hun ønsket å gå av, legger han til. Men han tror ikke selv at dronningen ønsker å gi seg.

– Måten hun fremsto på i bisettelsen viser at hun vil fortsette sin gjerning, og at hun har like mye viljestyrke som hun har hatt i alle årene på tronen.

Over 80 prosent av de 1.075 som svarte på målingen, mener kongefamilien er gode representanter for Danmark . 77 prosent sier de er for monarkiet.