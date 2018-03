KUNNGJØRING: Lederen for Sør-Koreas delegasjon, Chung Eui-yong, kom med kunngjøringen utenfor Det hvite hus torsdag kveld. Foto: Susan Walsh / TT / NTB Scanpix

Trump har sagt ja til å møte Kim Jong-un

Publisert: 09.03.18 01:14 Oppdatert: 09.03.18 03:05

NEW YORK (VG) Etter ett år med ordkrig og frykt for atomkrig, har USAs president Donald Trump sagt ja til Kim Jong-uns invitasjon om et historisk toppmøte.

Møtet vil bli det første mellom en nordkoreansk leder og en sittende amerikansk president.

Lederen for Sør-Koreas delegasjon, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Chung Eui-yong, kom med kunngjøringen torsdag.

Samtalene skal kunne skje innen mai, ifølge delegasjonslederen, som også sa at Trump hadde takket ja til invitasjonen.

Det hvite hus bekrefter i en uttalelse at presidenten har takket ja til å møte Nord-Koreas leder.

– Han vil takke ja til invitasjonen til å møte Kim Jong-un, på hvilket tidspunkt og sted gjenstår å se. Vi ser fram til atomnedrustning av Nord-Korea. I mellomtiden opprettholder vi alle sanksjoner og maksimalt press, sier pressetalsperson ved Det hvite hus, Sarah Sanders.

Ønsker atomnedrustning

Ifølge Chung vil Trump møte Kim for å «møte målet om atomnedrustning».

– Han (Kim) lovet at Nord-Korea ville avstå fra atomprøvesprengninger framover, sa delegasjonslederen, og la ifølge Fox News til at det var Trumps lederskap og press som førte til dette avgjørende møtet.

Delegasjon fra Sør-Korea har vært i Det hvite hus torsdag for å snakke om landets ferske dialog med Nord-Korea. Det historiske møtet mellom de to nabolandene kom til etter vinter-OL i Pyeongchang, der begge deltok.

President Trump tvitret natt til fredag om hendelsen:

«Kim Jong-un snakket med Sør-Korea-delegasjonen om atomnedrustning, ikke bare en stopp. I tillegg vil ikke Nord-Korea drive prøvesprengninger i denne tiden. Det er store fremskritt, men sanksjonene vil vedvare fram til vi kommer til enighet. Nå planlegger vi møtet.»

Ifølge det CNN kaller en høytstående embetsmann og en tidligere høytstående embetsmann, skal delegasjonen ha overlevert et brev til Trump fra Kim Jong-un. Senere skriver CNN at dette ikke var et fysisk brev, men et brev som ble «formidlet muntlig» fra Kim Jong-un til Sør-Koreas nasjonale sikkerhetsrådgiver.

Trump hadde tidligere torsdag varslet at det ville komme en «stor kunngjøring» klokken 01 natt til fredag norsk tid.

Lang ordkrig

Dette er en sensasjonell utvikling i forholdet mellom Donald Trump og Nord-Koreas unge diktator.

Trump har ved en rekke anledninger kalt Kim Jong-un for «Rocket Man» og «Little Rocket Man». Fra FNs talerstol i New York i september i fjor truet Trump også med totalt å utslette Nord-Korea - et land med over 25 millioner mennesker.

En måned før hadde Trump truet Nord-Korea med «ild og raseri verden aldri har sett maken til».

– Trump fornærmet meg og mitt land foran hele verden, og kom med den voldsomste krigserklæringen i historien. Jeg skal helt sikkert og definitivt temme den sinnsforvirrede, senile amerikanske gamlingen med ild, svarte Nord-Koreas 33-årige diktator.

Han brukte også begrep som «skurk» og «gangster» om Donald Trump.

Saken oppdateres.