AVSLUTTER: Mike Conaway er republikanernes leder av etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Republikanerne avviser Russland-samrøre i ny rapport

Publisert: 13.03.18 02:13 Oppdatert: 13.03.18 03:31

Republikanerne i etterretningskomiteen slår fast at det hverken var sammensvergelse eller samarbeid mellom Trump-kampanjen og Russland. – Historien vil dømme disse handlingene hardt, tordner demokrat-topp.

Republikanerne i etterretningskomiteen i Representantens hus avviser også at Vladimir Putin skal ha foretrukket kandidaten Donald Trump , skriver Fox News .

Komitéleder Mike Conaway sier at de har gjennomført «dusinvis» av vitneintervjuer, og at de nå avslutter etterforskningen, som har pågått i et drøyt år. Republikanerne skal legge fram sin rapport for demokratene tirsdag morgen amerikansk tid, melder blant andre AP og Reuters .

– Vi har ikke funnet noen bevis for sammensvergelse, samarbeid eller konspirasjon, fastslår republikanerne.

Conaway sier selv til Politico at konklusjonen står i kontrast til hva etterretningsmiljøet tidligere har kommet frem til, at Russland ønsket å støtte en Trump-seier. Dermed ligger den an til å øke den partipolitiske spenningen kraftig.

CNN påpeker også at etterforskningen ledet av spesialetterforsker Robert Mueller samtidig ser ut til å akselerere. Forrige måned ble det kjent at han har tiltalt 13 russere og tre russiske selskaper for å ha blandet seg inn i presidentvalget.

Republikanernes rapport på 150 sider vil ikke bli offentliggjort før etter at demokratene har gjennomgått den. Deretter skal det avgjøres hva som kan deles med offentligheten, en prosess som kan ta ukevis.

Konklusjonen blir ikke overraskende møtt med sinne blant demokratene i komiteen. De skal etter planen komme med en egen rapport – som etter all sannsynlighet har en ganske annen konklusjon.

Deres komitéleder Adam Schiff reagerer kraftig på at republikanerne nå avslutter undersøkelsene.

– Flertallet av komitémedlemmene har over lengre tid indikert at de har opplevd stort press for å avslutte etterforskningen, men det er likevel en tragisk milepæl for Kongressen og det representerer nok en kapitulasjon til den utøvende statsmakt, sier han i en uttalelse.

Ifølge demokratene gjenstår det avhør av flere dusin vitner, i tillegg til at mange flere dokumenter skal gjennomgås.

– Gjennom å avslutte sin tilsynsrolle i den eneste autoriserte etterforskningen i Representantenes hus, har majoriten satt interessen for å beskytte presidenten over det å beskytte nasjonen. Historien vil dømme disse handlingene hardt, fortsetter Schiff.

Donald Trump selv tvitret mandag nyheten, i store bokstaver.

Demokratene har også tidligere anklaget republikanerne i komiteen for å ha unngått etterforskningen for å beskytte Trump og hans samarbeidspartnere. Noen av dem har sagt seg skyldige i enkelte overtramp.

I oktober ble det kjent at George Papadopoulos, som hadde en rolle som utenrikspolitisk rådgiver i kampanjen, hadde kontakt med Russland .

Trump-støttespiller Hope Hicks innrømmet under sin høring at hun serverte Donald Trump hvite løgner . Tidligere Trump-rådgiver Michael Flynn har innrømmet å ha løyet til FBI . Han mistet jobben etter å ha løyet til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland. Mueller tok i desember ut siktelse mot ham.

Tidligere valgkampsjef Paul Manafort ble i oktober siktet av Mueller for en rekke forhold , blant annet for å ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for myndighetene. Han har saksøkt Mueller tilbake.

Ifølge Fox News har komiteen undersøkt fire temaer: Russiske tiltak mot valget i 2016, USAs respons på angrepene, forbindelser mellom Russland og kampanjene til Trump og Clinton og påståtte lekkasjer av klassifisert informasjon.