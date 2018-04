OVER OG UT: Donald Trump nominerte sin lege Ronny Jackson (til høyre) til en viktig ministerjobb. Nå trekker Jackson seg fra prosessen. Foto: Carolyn Kaster / TT NYHETSBYRÅN

Trump om ministerkandidaten som trekker seg: - Dette er falske beskyldninger

Publisert: 26.04.18 14:25 Oppdatert: 26.04.18 15:13

UTENRIKS 2018-04-26T12:40:00Z

NEW YORK (VG) Donald Trump ville at hans personlige lege Ronny Jackson skulle lede USAs nest-største offentlige etat. Men så kom de alvorlige beskyldningene.

Nå har 50 år gamle Jackson trukket seg fra prosessen etter anklager om at han krasjet en bil i fylla, var full på jobb på flere ganger og slepphendt med reseptblokken.

– Beskyldningene mot meg er totalt falske og fabrikkerte, skriver Jackson i en uttalelse.

I et eksplosivt telefonintervju på sitt favorittprogram Fox and Friends torsdag morgen legger president Trump skylden på demokratene for at de obstruerer hans kandidater - som Ronny Jackson.

– Han var legen til president Bush, Obama og meg og våre familier og gjorde en strålende jobb. Han ville ha gjort en flott jobb i veterandepartementet. Dette er falske beskyldninger. De prøver å ødelegge mannen. Det er ikke noe bevis for det som er påstått, sier Donald Trump til Fox and Friends.

I uttalelsen skriver Jackson at han aldri ville hatt «en så sensitiv og viktig rolle som lege til de tre siste presidentene i de siste 12 årene» hvis det var noe hold i anklagene.

Jackson ble i mars overraskende pekt ut av Trump som mannen som skulle ta over USAs veterandepartement, og dermed bestemme over 350.000 ansatte og råde over et budsjett på nesten 1500 milliarder kroner.

Men en granskning av Jackson har ført til at det er kommet frem en rekke, alvorlige, ubekreftede beskyldninger mot mannen som har vært legen til de tre siste amerikanske presidentene.

I intervjuet med Fox innrømmer Trump at Jacksons manglende erfaring med å lede en så stor organisasjon ville ha vært en utfordring.

I en rapport der 23 tidligere og nåværende kolleger har blitt intervjuet blir det blant annet hevdet at han skal ha krasjet en offisiell tjenestebil i fylla da han var på et arrangement med Secret Service.

I rapporten påstås det at han ble kalt «Candyman» (Godtemannen) av en rekke ansatte i Det hvite hus. Flere skal angivelig ha stusset over at han så enkelt delte ut medisinene Ambien (for å sove) og Provigil (for å våkne) til presidentfølget når de var på lange, slitsomme utenlandsreiser. Disse medisinene krever tett oppfølging.

I dokumentet som har blitt utarbeidet av demokrater i et utvalg i veterandepartementet heter det også at Jacksons lederstil er sterkt mislikt og det sås tvil om han i det hele tatt kan håndtere stillingen Trump ønsker at han skal ta.

Det mange har spurt seg om er hvorfor disse sakene ikke er kommet opp på et tidligere tidspunkt enn akkurat da han ble nominert som minister i Trumps kabinett.

50-åringen, som begynte å jobbe i Det hvite hus i 2006, fikk glimrende skussmål fra Trumps forgjenger Barack Obama.