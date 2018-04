GRUSOMT: Theresa May sier til det britiske parlamentet at det syriske regimet står bak gassangrepet i byen Douma. Foto: PRU / PRU

Theresa May: – Det syriske regimet er ansvarlig for angrepet

Publisert: 16.04.18 17:31 Oppdatert: 16.04.18 18:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-16T15:31:58Z

Syrias president Bashar al-Assad har nektet for at syriske styrker står bak det angivelige gassangrepet i byen Douma forrige helg. Storbritannias statsminister Theresa May mener det er hevet over enhver tvil at Syria står bak.

– Vi er tydelige på hvem som er ansvarlige. En stor menge beviser tilsier at det syriske regimet står bak angrepet, sa Theresa May til det britiske parlamentet, mandag.

Angrepet hun sikter til er det antatte gassangrepet i Douma forrige helg.

Hun trekker blant annet frem Syrias forsøk på å hindre at beviser fra angrepet kommer ut, ved å ransake de som har evakuert byen. Hun sier også at en større operasjon er i gang for å hindre at ytterligere bevis kommer ut, støttet av Russland.

Diplomatisk handling holder ikke

May viser videre til at det antatte angrepet passer inn i et handlingsmønster fra det syriske regimet, der giftgasser gjentatte ganger har blitt brukt, med sivile dødsfall som konsekvens.

Dette, forteller May, har ført til at Storbritannia har utforsket mulighetene for å gripe inn for å hindre ytterligere menneskelig lidelse.

– Vi har utforsket alle diplomatiske muligheter, men disse har ikke ført frem, sier May.

Derfor valgte Storbritannia å gå til militær aksjon. May fremholder likevel at dette ikke var et forsøk på innblanding i borgerkrigen, eller å erstatte regimet i landet.

– Dette var et begrenset og effektivt angrep, i et forsøk på hindre mer lidelse, ved å degradere Syrias evne til å bruke kjemiske våpen.