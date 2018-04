HARDT UT: President Donald Trump kom med hard kritikk mot James Comey på Twitter fredag. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Trump om James Comey: – En svak og løgnaktig slimball

Publisert: 13.04.18 15:54

Den tidligere FBI-sjefen James Comey stilte i sitt første intervju etter å ha blitt sparket av president Donald Trump. Det resulterte i en heftig Twitter-tirade fra presidenten.

– Jeg trodde aldri disse ordene skulle komme ut av munnen min, men jeg vet ikke om den nåværende presidenten i USA var med prostituerte som tisset på hverandre i Moskva i 2013. Det er mulig, men jeg vet ikke, sier tidligere FBI -sjef James Comey til ABC i sitt første intervju etter å ha blitt sparket av Trump.

Comey ble sparket i mai i fjor, angivelig for sin håndtering av etterforskningen av presidentkandidat Hillary Clinton . Det er et av temaene som dukker opp i Comeys nye bok, «A higher loyalty: Truth, lies and leadership» , som kommer neste uke.

Også den angivelige rapporten om at Russland sitter på video av Trump og prostituerte i Moskva i 2013 blir tatt opp i boken. I forbindelse med lanseringen har Comey gjort et intervju med ABC hvor han tar opp nettopp dette.

Her forteller han at Trump ba ham om å bevise at det ikke fantes en slik film. Comey sier imidlertid i intervjuet at det er svært vanskelig å bevise at noe ikke har skjedd.

– Han sa «du vet, hvis det bare er én prosent sjanse for at kona mi tror at det er sant, så er det grusomt», sier han.

– Jeg husker at jeg tenkte «hvordan kan kona di tenke at det er én prosent sjanse for at du var med prostituerte som tisset på hverandre i Moskva?» Jeg er ikke et ufeilbarlig menneske, men det er bokstavelig null prosent sjanse for at kona mi ville trodd at det var sant. Så hvilket ekteskap til en hvilken mann gjør at kona di tenker at det bare er 99 prosent sjanse for at du ikke gjorde det? spør han.

Presidenten tok fredag til Twitter for å ytre hva han synes om den tidligere FBI-sjefen. Om han sikter til intervjuet eller selve boken fremkommer ikke.

Det som imidlertid er sikkert er at presidenten ikke har mye til overs for Comey.

– Han er en svak og løgnaktig slimball som var, slik tiden har vist, en grusom FBI-direktør. Håndteringen hans av den forbryterske Hillary Clinton-saken, og begivenhetene rundt den, kommer til å ned som den verste mislykkede jobben i historien.

– Det var en stor ære å sparke James Comey! avslutter han.