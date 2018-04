KJEMPER FOR LIVET: De premature barna på nyfødtavdelingen på Gazas hovedsykehus har dårligere prognoser enn de fleste andre. Foto: Harald Henden/VG

Gazas nyfødte dør av medisinmangel

Publisert: 21.04.18 16:39 Oppdatert: 21.04.18 16:59

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-21T14:39:39Z

GAZA (VG) Babyen er 36 dager, men veier bare ett kilo. Gaza er i akutt mangel på livsviktige medisiner for sine aller minste.

Barnelegen Abdulrahim Essa (46) viser oss rundt på avdelingen for premature barn på al-Shifa, hovedsykehuset i Gaza . Over to etasjer ligger det knøttsmå babyer i kuvøse, koblet til store, bråkete apparater.

De små lungene hever og senker seg i takt med respiratoren. Enn så lenge er de i live. Men halvparten av dem vil trolig dø.

De skjebnesvangre tallene

Vi gå fra boks til boks og titter inn gjennom en rund luke, mens Essa leser fra en perm om barna som aldri er blitt holdt av sine mødre. Flere av dem har ikke en gang rukket å få navn:

Født i uke 28. Veier ett kilo.

Jente, 2,3 kilo, født for tre dager siden med et syndrom i ansiktet.

Gutt, 15 dager gammel, født i uke 32, veier ett kilo. Den førstefødte tvillingen er frisk.

26 dager, født i uke 30, veier 1,1 kilo.

Hittil i år har 30 for tidlig fødte barn dødd i Gaza.

De har femti prosent sjanse for å overleve. Dersom de får en infeksjon, vil de trolig dø fordi immunforsvaret deres er så svakt, forteller barnelegen.

Derfor er det medisinkrise

Gaza-enklaven har vært under blokade av Israel og Egypt siden 2007. Det er tillatt å sende inn sykehusutstyr og medisiner, men prosessen er så tidkrevende at medisinene ofte har gått ut på dato innen de når Gaza.

Fakta Gaza 360 kvadratkilometer stort område som grenser til Israel, Egypt og Middelhavet.

Nærmere 2 millioner innbyggere, hvorav 1,3 millioner er flyktninger eller etterkommere av dem som ble drevet på flukt da den jødiske staten Israel ble opprettet i 1948. Deres avslåtte krav om å vende hjem er stridens kjerne.

Okkupert av Israel i 1967. Israelerne trakk seg ut i 2005, men innførte en streng blokade etter at en islamistiske organisasjonen Hamas vant valget i de palestinske områdene i 2006.

Israel har gjennomført tre store militæroffensiver mot enklaven siden 2008, med store humanitære tap og materielle ødeleggelser som resultat. Kilder: NTB, VG

Samtidig skal Den palestinske selvstyremyndigheten (dominert av partiet Fatah) på Vestbredden ha kuttet brutalt i medisinleveransene til Gaza, som styres av rivalen Hamas. På toppen av dette, er det ytterst få palestinere som får tillatelse til å reise ut av enklaven for medisinsk hjelp.

Lungemedisin gått ut på dato

– Vi mangler antibiotika og aller viktigst: Vi mangler surfaktant, som babyene trenger for at lungene deres skal kunne vokse, sier Essa.

Surfaktant er et naturlig stoff som produseres av lungene på slutten av fosterlivet, mens premature barn får det umiddelbart etter fødsel som et legemiddel intravenøst.

Men barna som blir født for tidlig i Gaza, risikerer å aldri kunne puste for egen maskin. De siste to årene har ikke sykehuset fått inn mer av den livsviktige lungemedisinen, og det lille som finnes tilgjengelig på Gazas apoteker har gått ut på dato og er langt mindre effektiv. Essa vet ikke riktig hvorfor, men nevner at det er færre donasjoner fra utlandet.

VG i det kriserammede Somalia: Arafat (1) dør av sult

Pasientene dør fra henne

Hver tredje time sprøyter sykepleieren Majd el-Mobasher (25) syv milliliter brystmelk fra babyenes mødre inn i tuben som er koblet til de bitte små leppene.

Ideelt sett skulle el-Mobasher bare ha jobbet med én baby, for å redusere smittefaren hos de svake babyene, men hun må passe på syv om gangen.

– Når jeg kommer tilbake på jobb etter et skift, er det alltid en baby som er borte. Noen ganger er den utskrevet, andre ganger er den død. Det gjør meg trist, for jeg har rukket å få en relasjon til dem, sier sykepleieren.

Denne artikkelen handler om Gaza

Hamas

Midtøsten