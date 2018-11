VIL IKKE BLANDES INN: Statsminister Erna Solberg har bestemt seg for å ligge unna den britiske brexit-debatten. Fredag presenterte hun regjeringens kulturmelding på Vega Scene i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB scanpix

Britene får ingen EØS-invitasjon fra Erna Solberg

2018-11-24

Det kommer ingen EØS-invitasjon til Storbritannia fra statsminister Erna Solberg (H). Hun vil ikke trekkes inn i den britiske debatten foran brexit-avstemningen.

Publisert: 24.11.18 13:28

Søndag møtes EUs stats- og regjeringssjefer i Brussel for å behandle avtalen som den britiske statsministeren Theresa May har forhandlet fram med EUs sjefforhandler Michel Barnier.

Men få dager senere risikerer May at avtalen stemmes ned i det britiske parlamentet. Det er stor motstand mot avtalen , også i hennes eget konservative parti.

Ber Norge om invitasjon

Fredag kom Labour-politikeren Stephen Kinnock med en appell til den norske statsministeren i et intervju med VG:

Hun bør invitere Storbritannia inn i EØS-avtalen for å sikre britenes adgang til EU-markedet dersom May får nei fra sitt eget parlament.

– Jeg tror at dersom den norske statsministeren hadde gjort det klart, i en offentlig uttalelse, at Storbritannia er velkommen i EØS, vil det kunne ha en enorm påvirkning på den politiske diskusjonen her i Storbritannia, sier Kinnock til VG.

Vil ikke trekkes inn

Men Solberg avslår anmodningen:

– Britiske Labour-politikere vil gjerne ha andre lands politikere inn i diskusjonen. Hans parti har selv ønsket en ny avstemning om EU-medlemskapet. Men jeg synes ikke norske politikere skal dra seg inn nå i den intense situasjonen i Storbritannia, sier den norske statsministeren til VG.

Hun legger til at Kinnocks utspill sikkert er mer hjemlig orientert enn rettet mot Norge.

– Men du har jo selv advart mot at kaos kan oppstå dersom det blir en hard Brexit uten avtale i 2019?

– Ja, og vi vil alltid være hjelpsomme for å få til mindre kaos i verden. Men nå vil ikke jeg delta i en britisk politisk debatt, sier Solberg.

Theresa May har gjentatte ganger avvist «den norske modellen» med markedsadgang gjennom EØS-avtalen for britene.

I mai åpnet Erna Solberg døren på gløtt for britene, men la til at det var et helt usannsynlig utfall:

– Hvis britene har lyst til å bli medlem av EØS, så er de hjertelig velkommen, sa Solberg til NTB 15. mai.

– Det er ikke uten utfordringer hvis de skulle ønske å bli med, la hun til.

Ap: Veldig urealistisk

Stephen Kinnock får heller ikke støtte blant sine egne partikamerater i Arbeiderpartiet:

– Storbritannia inn i EØS er nok veldig urealistisk, skriver Anniken Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, i en SMS til VG.

Hun sier at Kinnock lenge har vært nokså alene i Labour om å ønske EØS-medlemskap. Huitfeldt var på Labours landsmøte i Liverpool i september.

– Landene våre er forskjellige. Jeg er opptatt av å ivareta norske arbeidsplasser og norske interesser. Derfor er jeg i tvil om Storbritannia inn i EØS ville vært i Norges interesse, skriver Huitfeldt.