SKILLER MELLOM KINESERE: Myndighetenes sosiale kredittvurdering straffer innbyggere som er «upålitelige». Her fra Beijing i oktober. Foto: Fred Dufour / NTB scanpix

Kina nekter millioner av innbyggere å kjøpe fly- og togbilletter

UTENRIKS 2018-11-24T20:03:15Z

Kjøper kinesiske innbyggere «for mange» dataspill eller deler falske nyheter, kan de straffes. Myndighetenes sosiale kredittvurdering kan få konsekvenser som å miste muligheten til å bestille flybilletter – og til å ha kjæledyr.

Millioner av kinesere blir nektet å kjøpe fly- eller togbilletter, skriver The Independent . Grunnen er Kinas nye system for sosial kredittvurdering, som brukes til å overvåke og vurdere innbyggerne.

Er du kineser, påvirker oppførselen din den sosiale kredittvurderingen din. Mens en kredittvurdering vanligvis brukes til å anslå hvor sannsynlig det er at du kan betjene et lån, skal Kinas sosiale kredittvurdering gi myndighetene informasjon om hvor «pålitelige» innbyggerne er.

Systemet belønner kinesere som donerer blod og jobber frivillig, mens å bryte trafikklovene, røyke der det er forbudt, kjøpe «for mange» videospill og å dele falske nyheter på nett straffes, ifølge Foreign Policy.

11 millioner nektes å fly

I deler av Kina, blant annet i byen Hangzhou i Shanghai, er systemet innført. Det er forventet at det er landsdekkende innen 2020.

Ifølge det statlig drevne nyhetsbyrået Global Times hadde myndighetene svartelistet 11,14 millioner kinesere fra å bestille flybilletter, mens 4,25 millioner nektes å bestille billetter til lyntog. I tillegg har tre millioner blitt fratatt muligheten til å bestille business class-togbilletter.

Målet med systemet er å gjøre det vanskeligere for «upålitelige» innbyggere og organisasjoner å bevege seg fritt, skriver The Independent . I en plan offentliggjort denne uken, står det ifølge avisen blant annet at «de som bryter loven og mister tilliten vil betale en dyr pris».

Tregere internett og kjæledyrnekt

Målet er at personer med dårlig sosial kredittvurdering skal bli konkurs, skriver Global Times . Det statlig drevne nyhetsbyrået siterer også det som skal være en kinesisk myndighetsansatt på at «hvis [Kina] ikke øker kostnadene av å bli diskreditert, oppfordrer vi diskrediterte til å fortsette som vanlig».

Det er usikkert hvordan Kina vil straffe innbyggere med dårlig kredittvurdering utover å begrense muligheten til å bevege seg fritt, men The Independent skriver at det trolig vil innebære tregere internett, å bli svartelistet til enkelte jobber og hoteller, begrenset tilgang til gode skoler og å miste retten til å eie kjæledyr.

I tillegg til at innbyggere med lav sosial kredittvurdering blir straffet ved å miste muligheter og rettigheter, vil myndighetene også offentliggjøre lister over hvem som er «upålitelige».